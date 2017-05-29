إنفوجراف.. أمراض القلب أكثر ما يحصد أرواح النساء

إنفوجراف: آية رمزي أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس، تقريرًا كشف خلاله عن عدة إحصائيات متعلقة بالنساء فى مصر، بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة" الموافق 28 مايو 2017، أبرزها ارتفاع متوسط عمر الإناث إلى 73.3 سنة عام…

إنفوجراف: آية رمزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس، تقريرًا كشف خلاله عن عدة إحصائيات متعلقة بالنساء فى مصر، بمناسبة اليوم العالمي “من أجل تنمية صحة المرأة” الموافق 28 مايو 2017، أبرزها ارتفاع متوسط عمر الإناث إلى 73.3 سنة عام 2016 مقارنة بـ 70.5 سنة عام 2009.

أسقط تقرير المركزي للإحصاء الضوء على أكبر الأمراض المسببة لوفاة النساء، والتى جاءت فى مقدمتها أمراض الجهاز الدوري، والتى تقع تحت طائلتها أمراض القلب، والتى حصدت نسبة 48.6% من إجمالى وفيات الإناث عام 2015 مقابل 40.7% فقط عام 2010، ومقارنة بـ 8.7% سجلتها أمراض الجهاز الهضمي فى حصد أرواح الإناث.

فى المركز الثالث، ارتفعت نسب وفيات الجهاز التنفسي بنسبة 7.9% عام 2015 مقابل 5.7% عام 2010، وجاءت بعدها الأورام مسببة للوفيات بنسبة 6.1%، لتكون آخر أسباب وفيات المرأة خلال 2015 بسبب الحمل والولادة والنفاس بنسبة لا تزيد عن 0.2%.

وختم التقرير إحصائيات تتعلق بالتكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ليلقى الضوء على تراجع الخدمات الصحية فى الريف، حيث يحصل 16% من النساء المقيمات فى المحافظات الحضرية على التأمين الصحي، و9.8% فقط فى ريف وجه بحري يحصلن عليه مقابل 5.0% فقط فى ريف وجه قبلي.

كما لفت التقرير إلى تراجع الثقافة الصحية فى الريف، عن الحضر، حيث تعرض 94.1% من نساء الريف ما بين 18 و64 عامًا للختان، فى حين تعرض 84.1% من النساء فى الحضر.





