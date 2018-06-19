إنفوجراف.. أعلى 10 سيارات استهلاكًا للوقود في مصر

لكزس LX 570 تسجل أعلى معدل بـ 14.4 لتر لكل 100 كم أحمد شوقي شهدت أسعار الوقود في مصر عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ كان آخرها الزيادة التي أقرتها الحكومة يوم السبت الماضي والتي ارتفعت بموجبها أسعار بنزين 80 لتصل إلى 5.5 جنيه للتر، فيما وصل بنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 7.7

لكزس LX 570 تسجل أعلى معدل بـ 14.4 لتر لكل 100 كم





أحمد شوقي

شهدت أسعار الوقود في مصر عدة زيادات خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ كان آخرها الزيادة التي أقرتها الحكومة يوم السبت الماضي والتي ارتفعت بموجبها أسعار بنزين 80 لتصل إلى 5.5 جنيه للتر، فيما وصل بنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر.

ويشير خبراء سوق السيارات إلى تأثر القرارات الشرائية للمستهلكين بتقلبات أسعار الوقود في السوق المحلية خاصة بالنسبة للسيارات الفاخرة؛ لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للسيارات الفارهة؛ التي تجذب أنظار ذوي الدخول المرتفعة؛ حيث ترتفع أسعارها بشكل كبير ومن ثم يستبعد تأثير زيادة مصاريف التشغيل على القرارات الشرائية الخاصة بهذه الشريحة خاصة أنها تصنف أيضًا ضمن شريحة السيارات الأعلى استهلاكًا للوقود.

فيما يلي تقدم المال قائمة بأعلى 10 سيارات استهلاكًا للوقود في السوق المحلية؛ حيث جاءت لكزس لكزس LX 570 في المقدمة بأعلى معدل للاستهلاك بواقع 14.4 لتر لكل 100 كم. ويصل سعر السيارة إلى 5.1 مليون جنيه.

وسجلت هيونداي سوناتا ثاني أعلى معدل لاستهلاك الوقود في مصر بواقع 13.4 لتر لكل 100 كم، وتبعتها في المرتبة الثالثة جيب جراند شيروكي بواقع 12.8 لتر، ثم تويوتا فورتشنر بواقع 12.6 لتر، وجيب رانجلر بواقع 11.5 لتر.