إنفوجراف.. أسعار إيجار شقق الشيخ زايد و6 أكتوبر

أحمد اللاهونى ارتفعت أسعار شقق الإيجار بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، خلال الفترة الأخيرة، بقيمة بين 200 و300 جنيه. وقال أحمد حمودة، مدير مكتب هدية للتسويق العقارى بالشيخ زايد، إن إيجار شقة الأهالى مساحة 57 مترًا يتراوح بين 1200 و1300 جنيه، مقابل 1000 و1100 فى السابق، وسجل إيجار الـ 100

أحمد اللاهونى



ارتفعت أسعار شقق الإيجار بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، خلال الفترة الأخيرة، بقيمة بين 200 و300 جنيه.



وقال أحمد حمودة، مدير مكتب هدية للتسويق العقارى بالشيخ زايد، إن إيجار شقة الأهالى مساحة 57 مترًا يتراوح بين 1200 و1300 جنيه، مقابل 1000 و1100 فى السابق، وسجل إيجار الـ 100 متر نحو 1500 جنيه.



وأضاف مدير مكتب هدية للتسويق العقارى، فى تصريحات لـ “المال”، أن إيجار مساكن الشباب أعلى من الأهالى، إذ تسجل 2500 جنيه للشقة الـ 100 متر بالأحياء ( 11 و3 )، وتتراوح بين 1600 و1800 بالأحياء (1 و2 ).



وأوضح أسامة حجازى، مدير مكتب مازن للتسويق العقارى، أن إيجار الشقة مساحة 100 متر بأكتوبر تسجل 1200 جنيه لعمارات الأهالى، و2000 لمساكن الشباب.