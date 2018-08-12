إنفوجراف| آليات الحكومة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حسين رجب كشفت وزرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن عدة آليات تتخذها الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامةواستعرضت الوزارة الأحد، عبر انفوجراف، نشرته بصفحتها في "فيسبوك" عملية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأمميةوالآليات المستهدفة على النحو التالي • مؤشرات

حسين رجب

كشفت وزرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن عدة آليات تتخذها الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

واستعرضت الوزارة الأحد، عبر انفوجراف، نشرته بصفحتها في “فيسبوك” عملية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية

والآليات المستهدفة على النحو التالي

• مؤشرات قياس الأداء؛ مؤشرات وطنية وعالمية (232 مؤشرا).

• تقارير متابعة وتقييم لما تم انجازه في الدول المختلفة تعد من قبل الأمين العام لــ الأمم المتحدة لعرضها على الدول الأعضاء.

• المراجعات الوطنية الطوعية والتى تعد من أهم الوسائل لعدة أسباب:

– تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع دول العالم والدروس المستفادة.

– تعزيز الشراكات بين #الحكومة، و #القطاع_الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين.

– نشر الوعي على المستوى القومي والمحلي بأهمية تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

– تسليط الضوء على ما تحققه #مصر من إنجازات وإصلاحات هيكلية واقتصادية.

– إعطاء صورة حقيقية لمصر وانجازاتها في مجال #التنمية_المستدامة على مستوى المجتمع الدولي

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