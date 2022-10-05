إنفوبلوكس» تستثمر 10 ملايين دولار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2023

تعتزم شركة «إنفوبلوكس» الأمريكية للحلول التكنولوجية ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام المقبل، لتعزيز عملياتها بأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إريك أولت رئيس قطاع قنوات التوزيع بالشركة فى المنطقة، إن إنفوبلوكس تستهدف مضاعفة عدد أعضاء فريق عملها بالمنطقة ثلاث مرات مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته «MCS» الثلاثاء للإعلان عن شراكتها مع إنفوبلوكس، أن شركته عينت «الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS» وكيلا معتمدا لحلولها التكنولوجية فى مصر وأفريقيا بهدف تسويق حلولها للقطاعات الحكومية والمؤسسات المالية.

وأوضح أن الشركة تخطط للتوسع فى عدد من الأسواق الأفريقية مطلع 2023 أبرزها كينيا، مشيرا إلى أن إنفوبلوكس تحقق نموا بنسبة %30 سنويا فى حجم أعمالها بأسواق المنطقة، وأنها تعمل فى 115 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا منها الإمارات ومصر وجنوب أفريقيا.

ومن جانبه، أكد محمد المنير رئيس قطاع المبيعات بإنفوبلوكس فى مصر وتركيا وشمال أفريقيا، أن مصر ضمن الدول الأربع الكبار فى مجال الحلول التكنولوجية، وأن الشركة لديها 42 عميلا بالسوق المصرية فى قطاعات الطاقة والبنوك.

وأضاف المنير أن الأزمات الاقتصادية التى تعصف بالعالم لم تؤثر على أعمال الشركة فى مصر، خاصة أن سوق أمن المعلومات فى نمو مستمر.

يشار إلى أن إنفوبلوكس، شركة أمريكية تأسست عام 1999 وتعمل فى حلول ميكنة الشبكات DNS وDHCP.