إنفواجراف.. طريق شبرا – بنها في 7 نقاط

المال - خاص يتفقد وزراء التخطيط والمالية والنقل، طريق شبرا - بنها، المقرر افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفيما يلي أهم المعلومات عنه في النقاط التالية:1- يتكون هذا من المحور 42 كوبرى و22 نفقًا، ويمتد بطول 42 كم.2- بدأ العمل به منذ عام 2014.. تكلفته 3

المال – خاص

يتفقد وزراء التخطيط والمالية والنقل، طريق شبرا – بنها، المقرر افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفيما يلي أهم المعلومات عنه في النقاط التالية:

1- يتكون هذا من المحور 42 كوبرى و22 نفقًا، ويمتد بطول 42 كم.

2- بدأ العمل به منذ عام 2014.. تكلفته 3.5 مليار جنيه ( يغطى الطريق تكلفته خلال 7 سنوات).

3- هو أول طريق زراعى حر فى مصر، ويسهم فى تخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى القديم.

4- تستغرق الرحلة عليه 20 دقيقة فقط، من شبرا الخيمة إلى بنها.

5- يقضى على معاناة أكثر من 150 ألف سيارة يوميًا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

6- يربط بين دائرى القاهرة الكبرى والدائرى الإقليمي، ويرتبط بطريق بنها ـ الزقازيق الذى يتقاطع معه كوبرى علوي.

7- استخدم فيه 15 مليون م3 من الأتربة فى إنشاء الجسر الترابى لمسار الطريق (ثلث الأتربة المستخدمة فى إنشاء السد العالي) + 460 ألف م3 من كميات الخرسانة المسلحة + و84 ألف طن حديد تسليح.