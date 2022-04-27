أطلقت شركة Infinix العالمية والمتخصصة في صناعة التكنولوجيا الذكية، جهاز الكمبيوتر المحمول InBook X2 في السوق المصرية، ضمن إصداراتها من أجهزة اللاب توب في سلسلة InBook X بعد النجاح الذي حققه جهازها الأول من هذه السلسلة، والذي أطلقته في العام الماضي.

وكانت الشركة قد أكدت أن جهاز Infinix InBook X2 الجديد يتميز بوجود معالج Intel Core I7 من الجيل العاشر ومقترن بسعة تصل حتى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مثبتًا به أحدث إصدار من نظام التشغيل Microsoft Windows11، ومدعوم بهيكل معدني كامل مصنوع من سبائك الألومنيوم، لإضفاء ميزة الوزن الخفيف والهيكل النحيف حيث يزن إجمالي وزنه 1.24 كجم.

مواصفات جهاز Infinix InBook X2 الجديد

يأتي جهاز الكمبيوتر المحمول Infinix InBook X2 مزودًا بعدد من الخصائص والمميزات التنافسية مثل طرحه في 3 نسخ مختلفة للمعالج وهي Intel Core i3-1005G1 SoC و Intel Core i5-1035G و Intel Core i7-1065G.

كما يتميز جهاز Infinix InBook X2 الجديد بوجود شاشة 14 بوصة عالية الدقة مدعومة بتقنية IPS، ودرجة سطوع تصل حتى 300 شمعة / المتر المربع خاصة مع وصولها للذروة، ومجموعة ألوان sRGB بنسبة 100%، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16 ، وزاوية عرض 178 درجة، كل ذلك في جهاز خفيف يزن 1.24 كجم ويبلغ قياسه 323.3 × 211.1 × 14.8 ملم.

وزودت الشركة ميزة البطارية الفائقة مع ميزة وزن جهاز Infinix InBook X2، وتم تزويده ببطارية تبلغ 50 وات في الساعة لتوفر عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة.

كما أضافت Infinix إلى جهاز الكمبيوتر المحمول ميزة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت من نوع M.2 NVMe PCIe 3.0، كما يحتوي الجهاز فيما يتعلق بأدوات الاتصال على Bluetooth v5.1، ومنفذين USB من النوع C، ومنفذين USB 3.0 ، و WIFI مزدوج النطاق 802.11 ab / b / g / n / ac ، ومنفذ HDMI 4.1 ، وفتحة بطاقة SD ، ومدخل سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وتقنية صوت DTS المتقدمة.

السعر والتوفر:

الجهاز متوفر في الأسواق في مصر بجميع فروع نون و 2B، وذلك في ثلاث نسخ مختلفة للمعالج والتي سوف تتمتع بخصم كبير من يوم ٢٥ أبريل الجاري، وتسهيلات في التقسيط، لتصبح أسعار النسخ الثلاثة كما يلي :

نسخة Intel Core i3-1005G1 SoC والتي يبلغ سعرها قبل الخصم 8399 جنيها، وبعد الخصم تصل حتى 7777 جنيها.

ونسخة Intel Core i5-1035G1 وسعرها قبل الخصم 11555 جنيها، ويصل سعرها بعد الخصم 11399 جنيها.

والنسخة الأخيرة Intel Core i7-1065G7 ويبلغ سعرها قبل الخصم ١٤٤٤٤ جنيه، وبعد الخصم 13999 جنيها.