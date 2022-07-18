«إنفنيتي» ومؤسسة التمويل الأفريقية تعلنان قرب الاستحواذ علي «ليكيلا باور» للطاقة المتجددة 

أعلنت كل من شركة “إنفنيتي” العاملة في تقديم حلول الطاقة المتجددة، ومؤسسة التمويل الأفريقية المتخصصة في تطوير وتمويل حلول البنية التحتية، عن قرب استحواذهما على شركة “ليكيلا باور” في صفقة عملاقة ستجعل من “إنفنيتي” أكبر شركة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية.

وتشمل صفقة الاستحواذ المقترحة على محفظة مشروعات “ليكيلا باور” التي تتضمن عددًا من مشروعات طاقة الرياح التي تصل إجمالي قدراتها لأكثر من 1 جيجاوات وتتواجد أغلبها في جنوب أفريقيا، مصر والسنغال.

محمد منصور رئيس شركة إنفينتي

كما تتضمن أيضًا 1.8جيجاوات من المشروعات الجديدة التي مازالت قيد التطوير والتي يُتوقع إتمام الإغلاق المالي لمعظمها في المستقبل القريب.

وقالت “إنفينتي” إن استحواذنا على أكبر منتج مستقل للطاقة المتجددة في أفريقيا يمثل خطوة محورية في إستراتيجية إنفنيتي للنمو في القارة الأفريقية ، وفخورون بالدور الرئيسي الذي نلعبه للمساهمة في خلق مستقبل أفضل لمصر، جنوب أفريقيا، السنغال والقارة الأفريقية بأكملها”

وقالت مؤسسة التمويل الأفريقية ، إنّ صفقة الاستحواذ على “ليكيلا باور” تمثل محطة هامة للغاية في إطار جهود المؤسسة لإقامة منصة متكاملة للطاقة المتجددة في القارة بقدرات إجمالية تصل إلى 3 جيجاوات.

وأضافت :”نركز في المؤسسة بصورة أساسية على تقليل العجز الهائل الذي تعاني منه أفريقيا في إمدادات الطاقة عن طريق التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل كمي كبير اعتمادًا على مصادر الطاقة المتنوعة والمتاحة في القارة.

وقامت مؤسسة التمويل الأفريقية منذ تأسيسها عام 2007 وحتى الآن بتطوير وتمويل أصول توليد وإتاحة الطاقة في جميع أنحاء القارة، انطلاقًا من التزامها المتواصل بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا. ومن خلال التعاون الوثيق مع شركة إنفنيتي، نستهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية للمشروعات المنفذة خلال السنوات الأربع المقبلة والتي ستبلغ الآن 1.4 جيجاوات بعد الاستحواذ على شركة “ليكيلا باور”.

وأوضحت “إنفنيتي ” أن صفقة الاستحواذ على “ليكيلا باور” خطوة هامة لشركة إنفنيتي، حيث لا تُعد هذه الصفقة فقط هي الأكبر من نوعها في تاريخ صفقات الاستحواذ بالقارة، ولكنها تُبرز أيضًا جهودنا المستمرة لتحقيق النمو والتوسع المتواصل وخلق سلاسل إمداد مستدامة للطاقة النظيفة.

تجدر الإشارة الي أنّ “إنفنيتي” هي الشركة الوحيدة المتخصصة بالكامل في تقديم حلول الطاقة المتجددة في مصر، حيث تطور الشركة حلولًا مبتكرة للطاقة النظيفة في العديد من القطاعات وعلى مختلف المستويات.

وتعمل إنفينتي في خدمات توزيع الطاقة، وكذلك تأسيس وتشغيل أكبر شبكة محطات لشحن السيارات الكهربائية في مصر ، وتُعد أكبر مساهم مصري في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة الأفريقية بإجمالي قدرات توليد تصل لحوالي 1465 ميجاوات.

وتأسست شركة “ليكيلا باور” عام 2015، وتمتلك شركة أكتيس، مجموعة الاستثمار العالمية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة، 60% حاليًا من أسهم “ليكيلا باور”، بينما يمتلك الـ 40% الباقية تحالفٌ تقوده شركة “مينستريم” القابضة المحدودة للطاقة المتجددة” Mainstream Renewable Power Africa Holdings .