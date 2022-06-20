«إنفنيتي» تطبق تعريفة شحن السيارات الكهربائية في مصر اعتبارًا من 28 يونيو

أعلنت شركة إنفنيتي، العاملة بمجال حلول الطاقة المتجددة، أنه وفقًا للوائح الحكومية وطبقًا للقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2022 الذي أصدرته وزارة الكهرباء بتاريخ 26 يناير 2022، سيلتزم مستخدمو السيارات الكهربائية بدفع تعريفة شحن السيارات الكهربائية في جميع محطات الشحن، اعتبارًا من 28 يونيو 2022.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنه على ذلك سيتمكن العملاء من شحن سياراتهم بالتيار المتردد مقابل 1.89 جنيه مصري/ كيلووات ساعة، و3.75 جنيه مصري/ كيلووات ساعة لشحن التيار المستمر.

السيارات الكهربائية

وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء دفع قيمة الشحن من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة بهم على تطبيق InfinityEV، حيث يمكنهم إعادة شحن رصيدهم باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم،

واستخدام ذلك الرصيد في شحن سياراتهم الكهربائية عن طريق مسح شاشة الهاتف من خلال تطبيق InfinityEV أمام شاحن إنفنيتي في المحطة، في حال وجود الرصيد الكافي لذلك في محافظهم الإلكترونية.

وأوضحت أن عملاءها الحاليين الذين لا يزالون يستخدمون بطاقات شحن إنفنيتي، فعليهم ربط بطاقاتهم بالتطبيق للاستمرار في الاستفادة من خدمات الشحن التي نقدمها.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز منظومة شحن السيارات الكهربائية والتزامًا منا بالقوانين واللوائح المطبقة في مصر؛

موضحة أن سيتم عملية الشحن والدفع بسلاسة، وذلك من خلال أكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية. إننا نسعى منذ انطلاق أعمالنا لتعزيز ونشر ثقافة شحن واستخدام السيارات الكهربائية في مصر، ونأمل أن يواصل عملاؤنا الاستمتاع بما نقدمه من خدمات وأن يقدّروا جهودنا التي نبذلها في هذا القطاع ويظلّوا شركاء داعمين لنا كما اعتدنا منهم”.

جدير بالذكر أن شركة إنفنيتي تمتلك أكبر شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية والتي ضم أكثر من 90 محطة وبها أكثر من 300 نقطة شحن تتواجد في جميع طرق السفر الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية والغردقة والإسماعيلية والعين السخنة وغيرها الكثير.

وتقع المحطات التي تضمها الشبكة أيضًا في المناطق التي تتميز بكثافتها المرورية العالية، كما تم اختيارها بعناية في عدد من محطات الوقود والمولات التجارية عالية الازدحام والمجتمعات السكنية الشهيرة.