«إنفنيتي باور» توقع مذكرة مع «كوبلوزوس» للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة للربط المصري اليوناني

وقعت مجموعة كوبلوزوس مذكرة تفاهم مع شركة إنفنيتي باور ، لدراسة إمكانية الدخول في شراكة لتطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستمد خط GREGY للربط الكهربائي المصري اليوناني.

ويتضمن مشروع GREGY-أو مشروع الربط الكهربائي للطاقة الخضراء لليونان، القيام بالربط الكهربائي المباشر بين مصر واليونان من خلال كابلات بحرية بقدرة 3,000 ميجاوات، مع إمكانية النقل الكهربائي في الاتجاهين.

وينقل مشروع GREGY طاقة خضراء بنسبة 100% من مصر لليونان، ومن اليونان إلى أوروبا، وهو ما يمثل مساهمة هامة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتأثيرات غازات الاحتباس الحراري من خلال الخفض الملموس في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولتعظيم مزايا واستخدامات مشروع GREGY، سيكون من الضروري إقامة مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 9.5 جيجاوات.

من ناحية أخرى، سيوفر المشروع عبر هذا الخط مصادر بديلة من الطاقة المستدامة والنظيفة لأوروبا، وبالتالي سيقلل اعتماد القارة على الطاقة التي يتم إنتاجها من بدائل الوقود التقليدي.

وتمهد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لتأسيس لجنة للتنسيق والمتابعة تتألف من ثلاث أعضاء للقيام بتنسيق النقاشات وتبادل المعلومات والمفاوضات.

ومن خلال تعاون أعضاء اللجنة، ستتمكن أطراف مذكرة التفاهم من تحقيق أقصى استفادة من خبراتهم المشتركة في المجالات الفنية والتجارية والمالية بما يتيح التطوير السريع والتشغيل الناجح لمشروعات الطاقة المتجددة.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين الإمارات العربية المتحدة واليونان خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لأبو ظبي، لتوقيع اتفاقية إطارية للاستثمار بقيمة 4 مليارات يورو بين شركة أبو ظبي القابضة ADQ وبنك التنمية اليوناني (HDB) وبنك التنمية الوطني اليوناني وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات (HDBI)

قال محمد إسماعيل منصور، رئيس إنفينيتي باور ، نتوقع تحقيق مزايا متبادلة هائلة وشراكة متميزة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والقيام بنقل الطاقة الخضراء التي تم إنتاجها إلى أوروبا عن طريق مشروع النقل الكهربائي بين مصر واليونان عبر البحر (GREGY).

واضاف إنّ هذا المشروع يمثل فرصة ممتازة لمصر لتحقيق مزايا عديدة متمثلة في التنمية الاقتصادية ونمو في الإيرادات. سيعمل المشروع أيضًا على تعزيز أمن الطاقة في البلاد، كما يمثل نموذجًا لتعزيز التعاون الدولي، ولن يساهم فقط توفير الطاقة المتجددة للدول الأوروبية في دعم اقتصادنا القومي، ولكنه سيعمل أيضًا على جعل مصر مركزًا إقليميًا ولاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي.

ويتحدث ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لإنفينيتي باور ، تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة وغير مسبوقة لتحقيق أهدافنا الطموحة، كما يمثل محطة هامة لإنجازاتنا البارزة في قطاع الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي.

وسيساهم هذا المشروع في تحقيق طموحات وأهداف قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ COP 27 والتي أقيمت في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، كما سيحفزنا على السير بخطى ثابتة وريادية نحو قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ COP 28، من خلال ترسيخ مكانتنا كأحد أهم موردي الطاقة الخضراء خارج أفريقيا.

واوضح إنّ الطاقة الخضراء التي سينتجها المشروع المشترك للطاقة المتجددة سيعزز أمن الطاقة في مصر ويوفر إمدادات طاقة مستقرة، كما سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تنمية إيرادات الدولة بشكل كبير. وسيعمل نقل الطاقة الخضراء عبر مشروع نقل الكهرباء تحت البحر بين مصر واليونان (GREGY) إلى اليونان وأوروبا، على مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تحقيق أمن الطاقة.

وقال كريستوس كوبلوزوس الرئيس التنفيذي لمجموعة كوبلوزوس ، يسعدنا التوقيع على مذكرة التفاهم مع إنفنيتي باور، لتقييم فرص التعاون في تطوير أحد أكبر مشروعات الطاقة الخضراء في شرق البحر المتوسط لإنتاج الطاقة الخضراء التي سيتم نقلها عبر خط GREGY لليونان ومن اليونان لباقي أوروبا. وبهذه الطريقة، يمكننا دعم الجهود الأوروبية الهادفة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، والوصول مبكرًا لأهداف مبادرة FIT-55 وخفض الانبعاثات الكربونية في القارة”