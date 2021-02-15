«إنفنيتى» تستهدف تنفيذ 50 محطة شحن سيارات كهربائية للغير

تستهدف شركة «إنفنيتى»، العاملة فى مجال حلول الطاقة، تنفيذ نحو 50 محطة شحن للسيارات الكهربائية لعدد من العملاء بحلول عام 2023 بإجمالى تكلفة تصل لنحو 40 مليون جنيه.

وكشف المهندس شمس الدين عبدالغفار العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية بالشركة، أن «إنفنيتى» تخطط للوصول باجمالى محطاتها إلى 100 محطة شحن بنهاية عام 2021 وباجمالى نحو 350 نقطه شحن، لافتا أن المحطة الواحدة تضم اكثر من 4 شواحن يستطيع الشاحن الواحد شحن اكثر من سيارة فى آن واحد.

وقال عبدالغفار إن الشركة انتهت حتى الآن من تنفيذ 44 محطة شحن باجمالى نحو 155 نقطه شحن على مستوى الجمهورية.

%50 تراجعا فى خطط الشركة خلال 2020 بسبب كورونا

وأضاف أن جائحه كورونا تسببت فى خفض عدد المحطات المنفذه من 100 إلى 43 محطة فقط نتيجة توقف خطوط الشحن ما تسبب فى توقف الشركة عن تنفيذ استراتيجيتها وتراجع أعمالها بنحو %50 نتيجة تأخير وصول الطلبيات من الخارج.

مساع لتنفيذ محطات بالعاصمة الادارية والعلمين الجديدة

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة تستهدف الدخول إلى العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة عبر عدد من الشركات العاملة هناك، نظرا لان تلك المدن هى مدن ذكية وحديثه.

وقال عبدالغفار إن شركة «إنفنيتى» هى الشركة الأكبر فى مصر حاليا فى مجال محطات شحن السيارات الكهربائية نظرا لأنها تمتلك أكبر نقاط شحن على مستوى الجمهورية، وعند الانتهاء من تغطية القاهرة الكهرباء ستنتقل الشركة إلى الإسكندرية وباقى المحافظات.

وأشار إلى أن المحطات التى نفذتها الشركة تنقسم إلى 3 انواع الأولى محطة بشاحنين، والثانية بخمسة شواحن والثالثة والأكبر تستطيع شحن 6 سيارات فى آن واحد ولا يوجد منها بالشرق الأوسط وستقوم الشركة بتنفيذها قريبا وتصل تكلفتها لنحو 1.5 مليون جنيه.

واوضح عبدالغفار أن الشركة قامت بدراسة كافة البرندات العالمية الخاصة بشواحن السيارات، ووجدت الشركة أن براند شركة EV BOX الهولندية، التى تعد ضمن أكبر 3 شركات على مستوى العالم، وتمتلك نحو 200 ألف نقطة شحن عالميا، الأفضل والأنسب للسيارات الكهربائية والمواصفات الأوروبية.

ولفت إلى أن قدرة الشاحن المتردد تصل لنحو 22 كيلو وات، والشاحن السريع تصل قدرته لنحو 50 كيلووات، وهناك شاحن آخر فائق بقدرة 170 كيلووات ولم يتم تركيبه بعد نظرا لعدم وجود سيارات تدعم تلك الشواحن.

وقال عبدالغفار إن دخول شركات كثيره فى السوق سيساهم فى عملية تحول المستهلكين إلى السيارات الكهربائية وانتشار التكنولوجيا تراجع أسعارها على المدى البعيد.

وأضاف أن انشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية سيكون مكلفا للغاية كما أنه سيحتاج لمساحات كبيرة لتركيب الخلايا الشمسية.

وأشار عبدالغفار إلى أن محطات الشحن الحالية لا تتمتع ببطاريات لتخزين الطاقة، ويتم شحن السيارات بشكل مباشر من الشبكه إلى السيارة، كما أن الشركة يتم محاسبتها عبر وزارة الكهرباء على الطاقة التى تستخدمها المحطات وفقا للمكان الذى تم إنشاء المحطة فيه. المهندس شمس الدين عبدالغفار

الشحن مجانا حاليا لحين تحديد تعريفة البيع من الحكومة

وكشف عن أن الشركة لا تقوم بمحاسبة أصحاب السيارات الذين يقومون بشحن سياراتهم نظرا لأنه لا توجد تعريفه لشحن السيارات الكهربائية حتى الان، وبالتالى يتم الشحن للسيارات حاليا مجانا لحين تحديد التعريفة.

وأوضح عبدالغفار أنه من المرتقب أن يُصدر مجلس الوزراء خلال الربع الثانى من العام الجارى، مؤكدا ضرورة وضع الحكومة لعدد من الحوافز لأصحاب السيارات وللشركات والعلامات المنتجه حتى يتم تشجيع الجميع للتحول نحو السيارات الكهربائية.

واضاف العضو المنتدب، أن شركته تستهدف الوصول باجمالى محطات شحن السيارات إلى 300 محطة شحن فى مصر مع حلول نهاية 2023، باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.

ولفت إلى أن تلك المشروعات سيتم تمويلها بشكل ذاتى عن طريق موارد الشركة وليس عن طريق تمويل بنكى، موضحا أن تلك المحطات تتواجد على شبكات الطرق الرئيسية التى تربط بين القاهرة والغردقة والاسكندرية.

وأشار إلى أنه يمكن لمالكى السيارات الكهربائية استخدام كابلات ادابتور لشحن سياراتهم فى المحطات كبديل للكابلات القياسية المتاحة فى المحطات، مؤكدا أن شواحن محطات الشحن مزودة بقباسين قدرة 22 كيلووات / تيار متردد مع شواحن تعمل بالتيار المستمر لخدمة الشحن السريع فى محطات الشحن الرئيسية حيث تصل قدرة هذا النوع من الشواحن إلى 50 كيلو وات.

وقال أن الكيلووات يساعد السيارة على قطع مسافة نحو 8 كيلو مترات، ويتم شحنه مابين 1 إلى 4 دقائق، موضحا أن شاحن سيارة بمحرد انتهاء الشحن والوصول إلى %100 يقوم بفصل الشحن.