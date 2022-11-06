«إنفنيتى» تتفق مع «أدهوك» لرسم خريطة الانتشار الجغرافى لمحطات شحن السيارات الكهربائية

كشف المهندس شمس عبدالغفار العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية فى شركة «إنفنيتي» عن الاتفاق مع شركة أدهوك «ADHOC» المتخصصة فى أبحاث التسويق الجغرافي؛ لرسم خريطة الانتشار الجغرافى لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

وأوضح – فى تصريح لـ«المال» – أن «أدهوك» ستحدد الأماكن الأكثر احتياجًا لمحطات الشحن بناء على الكثافة السكانية والإحصاءات المختلفة الخاصة بكل محافظة والمتعلقة بتواجد المركبات الكهربائية واحتمالات ذلك وغيرها من التقديرات.

تم تأسيس شركة «إنفنيتي» عام 2018 وبدأت فى تنفيذ محطات وأجهزة شواحن للسيارات الكهربائية خلال مارس 2019 وتسعى لإقامة أكبر شبكة لشواحن السيارات الكهربائية على مستوى مصر، كما تقدم حلولا للقطاعات المنزلية والشركات والقطاع الخاص.

وتمتلك الشركة نحو 116 محطة شحن على مستوى مصر بإجمالى نحو 440 نقطة، وتستهدف الوصول بإجمالى عدد محطات الشحن التابعة لها على مستوى الجمهورية إلى 300 خلال عام 2023 ثم 500 بحلول 2025؛ وباستثمارات تقارب 400 مليون جنيه.

أما شركة «أدهوك» فتأسست عام 2007 وهى متخصصة فى أبحاث التسويق الجغرافى، وتقدم خدمات التتبع لقطاع التجزئة، ولديها فروع فى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاتفاق مع «أدهوك» يعتبر جزءًا من منظومة الشراكات التى تعقدها «إنفنيتي» لتحقيق مستهدفاتها فى قطاع السيارات الكهربائية؛ باعتبارها الشركة الأولى من حيث عدد المحطات ونقاط الشحن.

وقال – خلال ندوة عقدتها «إنفنيتي» مؤخرًا- إن لدى شركته شراكات مع العديد من الكيانات المحلية والعالمية مثل «VBOX» وسيمنس، وغيرها من الشركات التى تسهم فى تحقيق المستهدفات.

وكشف عن أن الشركة تدرس احتياجات القطاع وتسعى للاستثمار فيه على المستوى البعيد وتعلم أن عوائد تلك المشروعات ستكون كبيرة مستقبليا فى ظل التوجه العالمى للتحول للسيارات الكهربائية، لافتا إلى وجود تباطؤ فى بيع السيارات عالميا نتيجة نقص مكونات تصنيع تلك السيارات ومن المرتقب استمرار التحدى حتى النصف الثانى من 2023.

وأوضح أن جميع المحطات الخاصة بالشركة موزعة بين القاهرة والإسكندرية، كما تتواجد فى أماكن عامة مثل: المدارس والجامعات والمبانى السكنية والتجمعات ومحطات البنزين وغيرها، متوقعا دخول شركات أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة مما يعزز من التنافسية ويزيد من ثقة المستهلكين فى السيارات الكهربائية.

وكشف عن أن محطات الشركة بها نقطة شحن مزودة بشواحن سريعة وشواحن تيار متردد، وتعمل مع محطات البنزين فى «توتال» و«موبيل» و«وطنية» و«جازتك» بالإضافة إلى شراكات مع الشركات العقارية مثل «بالم هيلز» و«نيو جيزة» و«إعمار» و«سوديك» لتنفيذ نقاط شحن فى المشروعات التابعة لهم.

وقال إن الشركة تمتلك شواحن عادية ذات التيار المتردد ويتم الشحن بها عبر تعريفة 1.89 جنيه لكل كيلو وات ساعة، وشواحن أخرى سريعة بتعريفة تصل إلى 3.75 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى شواحن منزلية يستطيع العميل شراءها لتركيبها فى منزله.

وأشار إلى أن شركته تمتلك تطبيقا على «آندوريد» و«IOS» يستطيع من خلاله العميل حجز مكان للشحن ومعرفة ثمن الشحن وسداد التكلفة عن طريق «E-Walet» وتمتلك الشركة شواحن فى الشيخ زايد ووادى النطرون، وبجوار القرية الذكية وسيتى ستارز، والجلالة ومجمع بالم هيلز السكنى وفى نيو جيزة وغيرها من الطرق السريعة.

وأوضح أن شركته تعاقدت مع أكثر من جهة لتركيب شواحن للسيارات الكهربائية فى محافظة الإسكندرية خلال الربع الأول من عام 2023، لتركيب حوالى 3 شواحن مشيرا إلى أن «إنفنيتى» تجد صعوبة فى تنفيذ شواحن فى الإسكندرية نظرا لقلة المساحات بها مقارنة مع القاهرة وباقى المحافظات.

ولفت إلى أن شركته تمتلك حوالى 10 شواحن فى الساحل الشمالي، وتسعى للانتشار فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التطبيق الخاص بشركة «إنفنيتي» يشير إلى وجود نحو 2100 مستخدم لشبكة الشركة، موضحا أن الإحصائيات الصادرة عن طريق الجمارك توضح وجود نحو 3500 سيارة كهربائية فى مصر أغلبها عن طريق الأفراد وليس عن طريق الشركات أو الوكلاء المعتمدين.

وأكد أن سعر السيارة الكهربائية أغلى من السيارة التقليدية بأكثر من %30 حاليا لكن مشروع تجميع شركة النصر فى مصر سيساعد على انتشار السيارات الكهربائية فى مصر خلال الفترة المقبلة عبر خفض التكلفة.

وقال «عبدالغفار» إن شركة «إنفنيتي» هى أكبر شركة فى أفريقيا حاليا فى عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية، والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد دبي، موضحا أن شركته تدرس اقتحام 3 أسواق عربية خلال الفترة المقبلة منها الأردن وسوقين أخريين بالشرق الأوسط لم يعلن عنهما.

وأضاف أن العالم يتجه للمركبات الكهربائية لأن %30 من الانبعاثات حول العالم يأتى من قطاع النقل والمواصلات؛ فى حين أن أهم ما يميز السيارات الكهربائية أنها صديقة للبيئة وتوفر الوقود والصيانة، بالإضافة إلى أدائها المميز مقارنة مع السيارات العادية.

ولفت إلى أن إجمالى عدد السيارات المباعة حول العالم خلال عام 2021 بلغ 6.6 مليون منهم %10 سيارات كهربائية، فيما يصل إجمالى عدد السيارات المشغلة بالكهرباء حاليا لنحو 16.6 مليون.

وأكد أن إجمالى عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال الربع الأول من العام الجارى بلغ نحو 2 مليون مركبة بزيادة كبيرة عن الفترة الماضية المقابلة من 2021.