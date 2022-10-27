«إنفنيتى باور» تسعى للوصول بمحطات شحن السيارات الكهربائية إلى 500

تستهدف شركة إنفنيتى باور زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية الخاصة بها إلى 500 وحدة بحلول 2025 مقابل 116 حاليًا.

شمس عبد الغفار: نسعى لاقتحام 3 أسواق فى الشرق الأوسط

قال شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع المركبات الكهربائية بشركة إنفنيتى باور، إنه مستهدف الوصول بعدد المحطات إلى 135 محطة بنهاية العام الحالى و300 آخر 2023.

وأضاف فى تصريح لـ«المال» -على هامش ندوة نظمتها الشركة أمس- أن «إنفنيتى باور» ضخت استثمارات حتى الآن بقيمة 120 مليون جنيه، وتراهن على نجاح الدولة فى الترويج للمركبات الكهربائية لزيادة معدلات التشغيل بالمحطات التى أقامتها.

ولفت إلى استهداف الشركة المنافسة على مشروعات البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى 3 دول بالشرق الأوسط من بينها الأردن.

ولفت إلى أنه من المستهدف زيادة مستوى الانتشار الجغرافى فى مختلف المحافظات، إذ يجرى العمل على تدشين 3 محطات جديدة فى الإسكندرية لتكون جاهزة للعمل فى الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح «عبد الغفار» أن «إنفنيتى باور» اتفقت مع إحدى شركات التخطيط الاستراتيجى للمساعدة فى رصد الكثافة السكانية بمختلف المحافظات، بغرض المساعدة فى تحديد أماكن المحطات الجديدة.

وأضاف أن «إنفنيتى باور» نفذت 18 محطة لشحن المركبات الكهربائية فى مدينة شرم الشيخ ضمن الاستعدادات لمؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل.