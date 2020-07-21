«إنفستجيت» : تقنية «بلوك تشين» سوف يجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري

شهدت فعاليات اليوم الثالث من «الأسبوع الرقمي» الذي تنظمه «إنفستجيت» العديد من المناقشات البناءة حول أهمية تطبيق تقنية الـ Blockchain «بلوك تشين» في تنظيم السوق العقاري المصري وتبسيط المعاملات بين المطورين والعملاء والحكومة، بالإضافة إلى دورها في تسهيل إجراءات عمليات شراء المنازل إلكترونيًا.

وشارك في جلسة اليوم ، كل من رئيس الجلسة: معتز حسونة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «IPLUS»، وأحمد منصور، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بإحدى البنوك التجارية، وخبير الـ «بلوك تشين»، وأحمد البخاري، الرئيس التنفيذي لـ «Badgewell»، ومحمد القسطاوي، الشريك المؤسس ورئيس القطاع الاستراتيجي لشركة « Credit Tribal».

وبدأ محمد القسطاوي، الشريك المؤسس ورئيس القطاع الاستراتيجي لشركة «Tribal Credit»، حديثه بإيضاح ماهي تقنية الـ «بلوك تشين»، قائلاً إنها بدأت منذ عام 2008 من خلال عملة البتكوين لتبسيط المعاملات بين ملايين الأشخاص حول العالم، كما أنها مثل دفتر الحسابات الإلكتروني.

وأضاف أن هذه التقنية تمتلك العديد من المزايا مثل أنها غير قابلة للتغيير، آمنة ضد الاختراقات، كما أنها تتمتع بكفاءة وفعالية كبيرة بالإضافة إلى تكلفتها القليلة، غير أنها تحقق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين الأشخاص.

وأكد أن تقنية الـ «بلوك تشين» لديها تأثير كبير على صناعة العقارات، حيث أنها تسهل عملية شراء الوحدات من خلال العملات الرمزية مع ضمان كافة الحقوق لكلاً من العميل والمطور، مضيفًا أنه تم بيع ما يقرب من 1300 وحدة لإحدى الشركات الإمارتية بقيمة 323 مليون دولار خلال دقائق عبر تقنية الـ «بلوك تشين».

وأوضح أنه من خلال هذه التقنية يستطيع العميل شراء أسهم في الوحدات العقارية في أي دولة بالعالم، مما يحقق السيولة في القطاع العقاري، لافتًا إلى أهمية تطبيق تقنية الـ «بلوك تشين» في الشهر العقاري المصري للتغلب على مشكلة عدم ثقة العميل في المطور.

وأكد أنه إذا تم تطبيق هذه التقنية خلال 10 سنوات، سوف يكون هناك ما يسمى بـ (MLS) وهو موقع يضم جميع الوحدات العقارية في جميع أنحاء العالم.

وتابع محمد القسطاوي أن تطبيق الـ «بلوك تشين» سوف يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري من قبل الشركات الكبرى، مما يعطي الفرصة للسوق العقاري المصري منافسة الأسواق العالمية على المدي البعيد، ولكن ذلك يتطلب تسهيل الإجراءات الخاصة بشراء الوحدات، إلى جانب إصدار التشريعيات.

وفي السياق ذاته، قال أحمد منصور، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بإحدى البنوك التجارية، وخبير الـ «بلوك تشين»، إن مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول الرقمي خاصة عقب أزمة «كوفيد-19»، كما أن هناك اتجاه متزايد لتطبيق تقنية الـ «بلوك تشين» في القطاع العقاري.

وأشار إلى أنه يوجد بعض التحديات لتطبيقه خاصة من الناحية التشريعية مثل تسجيل هذه الوحدات بالشهر العقاري عبر هذه التقنية، مع ضمان تحقيق عنصري الأمان والخصوصية.

وتابع أنه يجب توافر بنية تحتية معلوماتية لعمل التحول الرقمي الذي أصبح توجه الدولة في الوقت الحالي، موضحًا أن تطبيق هذه التقنية يحتاج إلى المزيد من الوقت والدراسة وتحديد أصحاب المصلحة.