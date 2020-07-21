«إنفستجيت»: التحديات التي تعوق تطبيق «بلوك تشين» في القطاع العقاري المصري تشريعية

قال أحمد البخاري ، الرئيس التنفيذي لـ «Badgewell»، إن التحديات التي تعوق تطبيق الـ«بلوك تشين» في القطاع العقاري المصري هي تشريعية وليست تكنولوجية، حيث يجب وجود تشريعات لتسهيل المعاملات المالية في القطاع العقاري مما سيساهم في تنمية الاقتصاد ككل.

وأوضح أن هذه التقنية سوف تسهم في تعزيز ثقة العميل؛ لأنها تعطيه الفرصة لمعرفة كافة المعلومات الخاصة بالوحدة وتاريخ المطورين العقاريين.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة إنفستجيت والتي تناولت العديد من المناقشات البناءة حول أهمية تطبيق تقنية الـ Blockchain «بلوك تشين» في تنظيم السوق العقاري المصري وتبسيط المعاملات بين المطورين والعملاء والحكومة، بالإضافة إلى دورها في تسهيل إجراءت عمليات شراء المنازل إلكترونيًا.

وتابع أن المطورين العقاريين لديهم فرصة لجذب المصريين في الخارج، الذين يمتلكون عملات مشفرة إلكترونية، لشراء الوحدات عبر التوقيع الإلكتروني المطبق في مصر من 15 عامًا.

ولفت إلى أن ذلك يتطلب تطبيق العقود الذكية التي من شأنها ضمان حقوق البائع والمشتري لتجنب مشكلات الإخلال بالعقد بالإضافة إلى تحديد التزامات كلا الطرفين.

وقال معتز حسونة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «IPLUS» أن تطبيق تقنية الـ «البلوك تشين» سوف يحقق الشفافية واللامركزية في القطاع العقاري، كما أنها سوف تلعب دورًا هامًا في مرحلة ما قبل التطوير والبناء مثل التغلب على مشكلة استخراج التصاريح.

يذكر أن «بلوك تشين» بدأت منذ عام 2008 من خلال عملة البتكوين لتبسيط المعاملات بين ملايين الأشخاص حول العالم، كما أنها مثل دفتر الحسابات الإلكتروني.

وتمتلك هذه التقنية العديد من المزايا مثل أنها غير قابلة للتغيير، آمنة ضد الاختراقات، كما أنها تتمتع بكفاءة وفعالية كبيرة بالإضافة إلى تكلفتها القليلة، غير أنها تحقق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين الأشخاص.

ويُعقد هذا المؤتمر الافتراضي على مدار 4 أيام بدءً من 19 حتى 22 يوليو، بمشاركة لجنة العقارات التابعة لـ «إنفستجيت» وقادة السوق المحليين والدوليين وخبراء التكنولوجيا لتبادل الآراء حول كيفية دمج التكنولوجيا والحلول الذكية التي قد تساهم في فتح فرصًا واعدةً لنمو السوق العقاري المصري.