انفراد.. أسماء الشركات الفائزة بميكنة منطقة برج العرب التكنولوجية

فاز تحالفان من شركات تكنولوجيا صغيرة ومتوسطة تعمل فى مجال تطبيقات المدن الذكية وتكنولوجيا إنترنت الأشياء بالمناقصة التى طرحها جهاز تنظيم الاتصالات خلال أغسطس الماضي بشأن ميكنة منطقة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية

وعلمت ” المال ” من مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أن التحالف الأول تقوده شركتي “آى أو تي بلو” و ” سيناكت ” ، بينما يضم التحالف الثاني 3 شركات هي “إيجات” و”ألفا إلكترونيكس” و” سبايم سينس لاب” ، إلى جانب “كيلوم إيجيبت ” والتى فازت منفردة .

وقالت أن الجهاز أخطر الشركات بنتائج المناقصة رسميا أمس الخميس ولدي الفائزين شبكة تعاقدات من الباطن مع موردين إضافيين لتقديم حزمة حلول متكاملة ومن المقرر تعميم المشروع على باقى المناطق التكنولوجية الجديدة لاحقا .

يشار إلى أن 40 شركة تقدموا لشراء كراسة شروط المناقصة تمت تصفيتهم إلى 14 بناءا على عدة معايير منها سوابق الأعمال ، وتأهل منها الشركات الست السابقة ماليا وفنيا .

وتستهدف جهاز تنظيم الاتصالات من المناقصة تنفيذ نموذج مصغر من العاصمة الإدارية الجديدة فى منطقة برج العرب خلال 6 أشهر من بداية أمر التوريد، على أن يسبق ذلك عقد اجتماع مع ممثلى الشركات الفائزة للاتفاق على آلية موحدة للتنفيذ.

ومن المقرر أن تقوم الشركات الفائزة بتوريد عدادات ذكية لقياس استهلاك المرافق العامة، وكاميرات مراقبة إلكترونية، ونظام ذكى لإدارة مبانى المنطقة، وأنظمة تحكم إلكترونى ونقل ذكى، ويصل عدد تطبيقات المدن الذكية التى تضمنتها كراسة الشروط إلى 14 تطبيقًا متنوعا..

وتضم الكيانات المسئولة عن تنفيذ المشروع كلا من جهاز تنظيم الاتصالات وشركة سيليكون واحة لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة بالتعاون مع مجمع الإبداع بالمنطقة الممول من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تحت إشراف وزارة الاتصالات، على أن يتم تعميم المشروع على باقى المناطق التكنولوجية والمدن الجديدة والتجمعات السكنية.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد وقع فى نوفمبر 2018 بروتوكول تعاون مع شركة واحات السيليكون القابضة لإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة، لطرح مناقصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير وتشغيل وصيانة حلول وأنظمة مدن ذكية فى منطقة برج العرب التكنولوجية.

تخضع إدارة المناطق التكنولوجية لشركة قابضة تعرف باسم واحات السيليكون، يبلغ رأسمالها مليار جنيه، وتساهم فيها عدة جهات، منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم الاتصالات NTRA.