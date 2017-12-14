إنفراج أزمة الأنسولين

أحمد صبرى: أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ضخ 400 ألف أمبول "بنسلين" اليوم، وحتى الأحد القادم، بجميع المحافظات، وأوضح أن الكمية تنهى أزمة نقص الأنسولين تماما. وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى…

أحمد صبرى:



أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ضخ 400 ألف أمبول “بنسلين” اليوم، وحتى الأحد القادم، بجميع المحافظات، وأوضح أن الكمية تنهى أزمة نقص الأنسولين تماما.



وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى قيام شركة المهن الطبية بتوريد 200 ألف أمبول، بواقع 50 ألف للشركة المصرية، و5 آلاف لصيدليات الشكاوى، و60 ألفا للشركة المتحدة، و40 ألف لشركة إبن سيناء، و30 ألفا لشركة الشرق الأوسط، و14 ألف لمديريات الشئون الصحية.



وأكد أن الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلى، تتابع أرصدة الصيدليات بشكل يومى للتأكد من كفايتها.