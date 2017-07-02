إنفانتينو يلمح لإلغاء كأس القارات بعد نسخة روسيا

وكالات أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ببطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، فى نسختها العاشرة، وتختتم اليوم الأحد، بمواجهة منتخبى ألمانيا وتشيلى، موضحاً: "حققت نجاحاً عظيماً على أكثر من صعيد". ورغم إشادة إنفانتينو بالبطولة، ما زال الاحتمال قائماً في أن



وكالات

أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ببطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، فى نسختها العاشرة، وتختتم اليوم الأحد، بمواجهة منتخبى ألمانيا وتشيلى، موضحاً: “حققت نجاحاً عظيماً على أكثر من صعيد”.

ورغم إشادة إنفانتينو بالبطولة، ما زال الاحتمال قائماً في أن تكون هذه النسخة هي الأخيرة للبطولة، في ظل تمديد عدد المنتخبات المشاركة فى كأس العالم لتضم 48 منتخباً، بداية من نسخة 2026، إضافة لنقل بطولة 2022 في قطر إلى فصل الشتاء الأوروبي.

وقال إنفانتينو، إن المستقبل المباشر للبطولة يقتصر حالياً على المباراة النهائية اليوم الأحد، وكذلك مباراة تحديد المركز الثالث والتي تجمع الأحد بين المنتخبين البرتغالي والمكسيكي، قائلا: “مثلما هو دائماً منذ توليت رئاسة الفيفا، سندرس الأمر كما حدث بالنسبة لباقي البطولات”.

وأوضح: “سندرس الموقف فيما يتعلق بكأس القارات، ونتخذ القرار عندما نصل إلى نتيجة”، وأشار إنفانتينو إلى أن هذه النسخة من كأس القارات، لم تتعرض للمشاكل التي كانت متوقعة قبل بداية البطولة، مثل غياب الاهتمام أو شغب المشجعين المتعصبين، والعنصرية والعنف.

وقال إنفانتينو: “كل شيء يسير بسلاسة والأمور كلها تسير على نحو رائع”، وأشار إنفانتينو إلى الاستقبال الحار والمتميز من المشجعين الروس، كما أشار إلى البنية الأساسية الجميلة وبعض المباريات جيدة، وتشهد متوسط حضور جماهيري بلغ 38 ألف مشجع حتى الآن.

وأضاف: “إذا كانت البطولة التي تتسم بالمشاكل تبدو كهذه البطولة، أود أن تتسم كل البطولات بالمشاكل، لأنها حققت نجاحاً عظيماً”، وأثنى إنفانتينو أيضاً على استعانة الحكام في هذه البطولة بتقنية الفيديو، موضحاً أن هذا النظام حقق “نجاحاً هائلاً” من خلال تجربته في البطولة الحالية.

وقد يوافق مجلس الاتحاد الدولي للعبة “إيفاب”، في مارس المقبل، على تطبيق هذا النظام في كأس العالم 2018 بروسيا، وقال إنفانتينو : “ما من شيء يعترض الطريق أمام استخدام تكنولوجيا الفيديو.

