إنفانتينو يؤكد صلابة الوضع المالي للفيفا

وكالاتأكد السويسرى جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صلابة الوضع المالي للاتحاد، على رغم الخسائر القياسية التي تكبدها العام الماضي، وذلك في تصريحاته اليوم الإثنين، في انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة في البحرين.وقال السويسري إنفانتينو إن خسائر الفيفا في عا



وكالات

أكد السويسرى جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صلابة الوضع المالي للاتحاد، على رغم الخسائر القياسية التي تكبدها العام الماضي، وذلك في تصريحاته اليوم الإثنين، في انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة في البحرين.

وقال السويسري إنفانتينو إن خسائر الفيفا في عام 2016 والتي بلغت 396 مليون دولار، تتوافق مع “النموذج” المالي للاتحاد، مضيفا: “على رغم ما حاول البعض قوله أو كتابته، لا يزال الوضع المالي للفيفا صلبا جدا”، وذلك في كلمة أمام المندوبين في افتتاح كونجرس الاتحاد الآسيوي في المنامة، والذي يسبق انعقاد الجمعية السابعة والستين للاتحاد الدولي في العاصمة البحرينية أيضا في 11 مايو.

وتابع المسئول الدولي: “لا حاجة لتقديم صورة مصطنعة عن الوضع”، موضحا أنه من الطبيعي بالنسبة إلى الاتحاد الدولي تحقيق خسائر في السنوات الثلاث الأولى من دورته المالية “الممتدة أربع سنوات”، على أان يليها تحقيق عائدات في السنة الرابعة، التي تتخللها إقامة كأس العالم لكرة القدم، والمقررة السنة المقبلة في روسيا، والتي يتوقع أن توفر عائدات تصل إلى مليار دولار غالبها من النقل التلفزيوني.

وتابع إنفانتينو: “هذا هو نموذج العمل المالي المعتمد في الفيفا، ولا حاجة لنا لنخبركم قصصا مختلفة، ولا نريد أعطاء صورة مصطنعة تجميلية لحساباتنا المالية، بإختصار وضع الفيفا المالي صلب للغاية”.

وأتت تصريحات انفانتينو غداة إعلان الفيفا توقيع عقد رعاية مع شركة الخطوط الجوية القطرية، تتولى بموجبه رعاية أحداث خاصة بالاتحاد الدولي منها كأسي العالم روسيا 2018 وقطر 2022، وكأس القارات 2017 في روسيا وبطولة العالم للأندية وكأس العالم للسيدات.

وكان الفيفا واجه صعوبات في استبدال عقدي رعاية أساسيين مع شركتي سوني وطيران الإمارات بعد كأس العالم 2014، وأخفق في إيجاد رعاة جددـ لاسيما في ظل أزمة الفساد التي تعصف به منذ 2015.