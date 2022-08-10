إنفانتينو عن دوري السوبر الأفريقي: الحلم سيصبح حقيقة والقارة ستستفيد كثيرًا

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على إطلاق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لمشروع دوري السوبر الأفريقي مؤكدًا أنه سيفيد القارة بالكامل، نظرًا للصدى الذي سيحققه على المستوى الفني والمادي والتسويقي.

وقال إنفانتينو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء: سأكون حاضرًا للمباراة الأولى في السوبر الأفريقي عندما تقام هذه المنافسة.

وأضاف: هذا مشروع كبير ومبادرة فيها الكثير من الابتكار والإبداع وتشمل الكثير من القيم الكروية العالية ومشروع دُرس بتأني من خبراء كرة القدم في أفريقيا والعالم.

وتابع: كممثل لفيفا شعرنا بحاجة إفريقيا لإنشاء هذه المنافسة وهذا ينطبق على باقي القارات وعلى إيجاد مبادرات جديدة كالسوبر الأفريقي.

وواصل رئيس الفيفا: سيصبح الحلم حقيقة في أغسطس 2023 وهذا المشروع سيفيد القارة، اللاعبون يتألقون خارج أفريقيا ومن حق اللاعب الأفريقي الحصول على راتب مرتفع داخل القارة، وسنشهد حضور 24 فريقًا من 16 بلدًا.