إنفاق سامسونج للإلكترونيات على البحوث والتطوير يتجاوز 16 مليار دولار

قالت سامسونج للإلكترونيات فى تقريرها السنوى أن أنفاقها على البحث والتطوير ارتفع بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2018.

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن حجم إنفاقها على البحوث والتطوير سجل رقما قياسيا العام المنصرم، مشيرة إلى أنها أنفقت 16.5 مليار دولار خلال 2019، فى محاولة للتركيز على محركات نمو جديدة، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج للإلكترونيات فى تقريرها السنوى إن إنفاقها على البحث والتطوير ارتفع بنسبة 8.3% مقارنة بعام 2018.

وجاء الارتفاع فى حجم الإنفاق على البحوث، رغم ضعف أرباح شركة سامسونج للإلكترونيات.

وتراجعت مبيعات سامسونج بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 230.4 تريليون وون في العام الماضي.

وانخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة 52.8% على أساس سنوي إلى 27.76 تريليون وون.

ومع ذلك، فإن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير مقابل المبيعات بلغت 8.8% في عام 2019.

وذلك بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقدرت سامسونج أنها أنفقت الجزء الأكبر من أموال البحث والتطوير على تطوير رقائق النظام والجيل التالى من لوحة العرض.

وأعلنت الشركة أبريل الماضي أنها ستنفق 133 تريليون وون بحلول عام 2030 لتقود سوق رقائق النظام.

وفي شهر أكتوبر، أعلنت الشركة أنها ستستثمر 13 تريليون وون لإنتاج لوحات عرض النقطة الكمومية(quantum dot).

كما أعلنت عن ضخ 3.1 تريليون وون في تطوير تقنيات العرض الجديدة.

وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إنها دفعت 8.6 تريليون وون لضريبة الشركات في العام الماضي.

وذلك بانخفاض 48.3% عن العام الذي سبقه بسبب ضعف الأرباح.

يشار إلى أن مبيعات سامسونج للإلكترونيات وصلت لنحو 6.7 مليون هاتف ذكى يدعم تقنية الجيل الخامس بالعالم خلال 2019.

وبذلك استحوذت سامسونج على 53.9% من سوق الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس على مستوى العالم، حتى نهاية نوفمبر 2019.

وتستحوذ الشركة الكورية على نصف مبيعات سوق الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس عبر طرحها 5 أجهزة تدعم التقنية الجديدة.

وتشمل الأجهزة Galaxy S10 5G وNote10 5G وNote10 + 5G وGalaxy A90 5G وGalaxy Fold 5G.