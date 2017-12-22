إنفاق المستهلكين الأمريكيين والبريطانيين يرتفع في نوفمبر

خالد بدر الدينتسارع معدل إنفاق المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر الماضى في ظل زيادة الطلب على السلع والمرافق الترفيهية لكن معدل الاستهلاك القوى من غير المرجح أن تستمر مع انخفاض المدخرات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 9 سنوات.ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية أن الأسر البريطانية تحملت فترة عصيبة من جد



خالد بدر الدين

تسارع معدل إنفاق المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر الماضى في ظل زيادة الطلب على السلع والمرافق الترفيهية لكن معدل الاستهلاك القوى من غير المرجح أن تستمر مع انخفاض المدخرات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 9 سنوات.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية أن الأسر البريطانية تحملت فترة عصيبة من جديد في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر حيث زادت إنفاقها بأقل معدل سنوي منذ عام 2012 وأن قدرة الأسر الإنفاقية انكمشت مما دفع الأسر إلى اللجوء لمدخراتها.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من 66 % من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع 0.6 % الشهر الماضي بعد زيادته 0.2 % في القراءة المعدلة نزوليا لشهر أكتوبر من هذا العام.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين 0.5 % في نوفمبر بعد ارتفاعه 0.3 % في القراءة السابقة لشهر أكتوبر الماضى وزاد الإنفاق على السلع غير المعمرة 1.2% والخدمات 0.6 % بينما لم يسجل الإنفاق على السلع المعمرة تغيرا يذكر.

وزاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بعد التعديل في ضوء التضخم بحوالى 0.4 % في نوفمبر ولكنه لم يسجل تغيرا يذكر في أكتوبر كما زاد دخل الفرد 0.3 % الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.4 % في أكتوبر بينما ارتفعت الأجور 0.4 % فى نوفمبر.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى في البيانات، التي تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد مع اقتراب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4 % خلال الربع الماضى وجاء ذلك ليتقف مع متوسط التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز مؤخرا.

وجرى تعديل النمو السنوي بالزيادة إلى 1.7 % من 1.5 % ولكن تلك الزيادة تعكس في جزء كبير منها تعديل بيانات تعود لبداية العام الماضي وفق ما ذكره المكتب.

