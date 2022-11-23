إنطلاق قافلة جديدة من بنك saib «صحة وهمة» بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران

أطلق بنك saib تاسع قافلة من مبادرة “صحة وهمة”، بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية خلال العام الحالي، والتى قامت بزيارة إحدى المؤسسات الخيرية لرعاية ذوي الهمم في منطقة برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وقام أطباء متخصصين بالكشف وتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 100 شخص، بعد النجاح الذي شهدته المبادرة خلال العام السابق تحت مظلة المسئولية المجتمعية للبنك والتى تتبنى عدة مشاريع تهدف إلى تقديم الدعم لذوى الهمم في مجالات مختلفة، على قائمة أولوياتها الصحة، والمساهمة في تطوير وتحسين مستوى المعيشة لهم.

يذكر أن بنك saib قدم العام الماضي الخدمات الطبية اللازمة لأكثر من 500 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة الكبرى من خلال الاتفاقية مع المؤسسة، وتم تجديد الإتفاقية خلال العام الحالي لزيادة عدد المستفيدين وتغطية محافظتي القاهرة والإسكندرية.