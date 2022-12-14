إنطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة الإسكندرية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الندوة التثقيفية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وانتهاء المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبدء المرحلة الثالثة 2023 / 2030 والتي استضافتها جامعة الإسكندرية بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة ومكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية،الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية.

وقال اللواء الشريف أن الفساد ظاهرة عالمية، موجودة في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، فهي قضية متشعبة وتؤثر بشكل واضح على جميع الأصعدة سواء الاجتماعية أوالسياسية أو الاقتصادية، وتؤثر على جميع البلدان والمجتمعات بشكل كبير.

وتابع : إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلته الأولى عام 2014 أصل لأمر هام وهو منع الفساد قبل حدوثه ومحاربته بكل قوة، حيث أصبحت مصر في مقدمة الدول التي استطاعت أن تحارب الفساد وتمنعه .

وأكد المحافظ على أن رجال الرقابة الإدارية استخدموا استراتيجية علمية خلال عملهم وهي العمل على التوعية بمخاطر الفساد على المجتمعات والأفراد ثم منع الفساد لحماية الدولة والمواطنين ثم محاربته والضرب بيد من حديد على يد من تسول له نفسه استغلال نفوذه.

كما أكد على أنهم مكلفون برسالة سامية يحملون أمانتها إرضاءاً لله عز وجل وإنفاذا للدستور والقانون من خلال تحقيق التوازن في ردع كل فاسد ومخالف .

وثمن الشريف دور رجال الرقابة الإدارية في التوعية بمخاطر الفساد ومنعه ومحاربته وانعكاس ذلك على الإصلاح الإداري في الدولة المصرية مما انعكس علي التنمية الاقتصادية التي حققتها القيادة السياسية الواعية مؤكدا على دور الأكاديمية الوطنية والرقابة الادارية في مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وذلك انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد باعتباره العنصر المؤثر في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وأن الجميع بدون استثناء سواسية أمام القانون.

وخلال الندوة قدم اللواء رضا إسماعيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية محاضرة عرض فيه لدور ورسالة وأهداف الرقابة الإدارية وتكليفات اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشهد الحضور نواب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، واعضاء هيئة التدريس، و قيادات وممثلي الهيئات والجهات بالإسكندرية وعدد من طلاب الجامعة.