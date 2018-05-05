إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة

متابعات:انطلقت منذ قليل بمعهد التخطيط القومى، فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وطارق قابل، وزير التجارة والصناعة،



متابعات:



انطلقت منذ قليل بمعهد التخطيط القومى، فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة، تحت عنوان “التصنيع والتنمية المستدامة”، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وطارق قابل، وزير التجارة والصناعة، وعلاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى.

يهدف المؤتمر إلى طرح رؤى حول أولويات وسياسات واّليات النهوض بالتصنيع في مصر، بهدف دعم صناع القرار والمخططين بالاعتماد على الخبرات الصناعية لدول العالم المختلفة، إلى جانب الخبرات المصرية الذاتية في مجال التصنيع، مع مراعاة توجهات الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك التطورات الحالية والمستقبلية في مجال التصنيع.

يشارك بالمؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين من دول الصين، اليابان، كندا والسويد إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة، والتي تضم بنك التنمية الأفريقي، اليونيدو، منظمة العمل الدولية، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، كما يشارك عددا من الهيئات والوزارات المصرية، منها وزارات التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز بحوث الفلزات.

ويناقش المؤتمر حوالى 12 ورقة بحثية، تختص بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربى، بالإضافة إلى مجموعة من الحلقات النقاشية التي يرأسها عددا من الخبراء والمختصين، كما سيتم عرض مجموعة من الخبرات الصناعية لرواد الأعمال، وصغار المبادرين بالمجال الصناعي.

يشار إلى أن معهد التخطيط القومي كان قد فتح باب تلقي مقترحات البحوث الذي يتناولها المؤتمر في نوفمبر 2017، وتم إخطار الباحثين الذين تم قبول أوراقهم البحثيه في مارس الماضي.

