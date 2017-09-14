إنطلاق فعاليات التدريب المصرى – الروسى حماة الصداقة 2

بدور إبراهيم:



بدأت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (حماة الصداقة 2)، والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية، وقوات الإنزال الجوي الروسية، بمشاركة أكثر من 600 مقاتل لكلا البلدين، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة بالإسقاط الجوي بهدف استعادة السيطرة علي أهداف حيوية، وتطهيرها من العناصر الإرهابية .



تتضمن المراحل التمهيدية للتدريب، تنظيم العديد من الأنشطة العملية والموضوعات والأهداف التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال مراحل التدريب، والتى تشمل التعرف علي الخواص الفنية والتكتيكية للاسلحة والمعدات وأليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبين في تنفيذ مختلف المهام، كما يتم تنفيذ عدد من القفزات التدريبية المشتركة لتبادل الخبرات، وصقل مهارات العناصر المشاركة بين الجانبين .



يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة، وعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، في العديد من المجالات .

