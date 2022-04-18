ثقافة وفنون

إنطلاق فاعليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة ( صور )

سلمت شهادات تخريج الدفعة الأولى لورشة الحكي
سلوى عثمان 7:06 ص, الأثنين, 18 أبريل 22 7:06 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

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أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فاعليات الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس مسرح الطليعة وسلمت شهادات تخريج الدفعة الأولى لورشة الحكي بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومديري الفرق التابعة وجمع من المسرحيين .

« خلطة شبرا » عرض حكي وغناء في حب أحمد الحجار

تفقدت وزيرة الثقافة معرضا لتصميمات ديكور عدد من أشهر العروض  التي أنتجها المسرح، إلى جانب عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري  بالساحة الخارجية . 

وفي قاعة صلاح عبد الصبور أقيمت ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار بحضور ابنائه تضمنت عرضا للحكي والغناء بعنوان « خلطة شبرا » كتابة وأشعار يسري حسان ، الحان الراحل أحمد الحجار ، غناء ماهر محمود ، إخراج محمد سليم، وشهدت قاعة زكي طليمات عرض تخرج ورشة الحكي الاولى بالمسرح والتى شهدت تخريج 36 متدربا بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح إلى جانب تكريم  متدربي الدفعة الأولى من ورشة الحكي بالمسرح وتكريم عدد من العاملين تقديرا لجهودهم في أعمال تطوير وتجديد مسرح الطليعة

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عبد الدايم : الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس مسرح الطليعة هدفه تعريف الأجيال الجديدة بالمعالم التنويرية

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم إن الاحتفال بمرور 60 عام على تأسيس مسرح الطليعة يأتي ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بالمعالم التنويرية العريقة التى ساهمت فى تشكيل وجدان المجتمع وباتت من عناصر ومفردات قوته الناعمة ، مشيرة أنه لعب دورا بارزا فى تاريخ الحركة المسرحية ، واضافت انه خلال 6 عقود قدم العديد من التجارب الفنية المميزة كما شهد ميلاد مجموعة من النجوم الذين أثروا ساحة الابداع المصرى .  

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وأكدت على أن الاحتفال يستمر طوال العام ويشمل إعادة تقديم عدد من أشهر العروض التي أنتجها الطليعة، ووجهت بإنشاء متحف خاص بتصميمات ازياء الراحلة نعيمة عجمي تخليدا لإبداعاتها في المسرح المصري.

جلال : ذكرياتي مع الطليعة منذ أن كنت طالبا

من جانبه روى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي جانبا من ذكرياته مع فرقة مسرح الطليعة منذ أن كان طالبا واوضح اننا نحتفل ب 60 عاما لاننا لدينا عدد من المواقع تحتاج إلى ميلاد جديد لفرقة الطليعة كما حدث مع فرقة رضا والفرقة القومية واليوم نحتفل بالطليعة.

مختار : خريجي ورشة الحكي سيكونون نجوم المستقبل

وعبر المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح  عن سعادته بهذا الاحتفال و بمشروع ورشة الحكي و بخريجيه باعتبارهم نجوم المستقبل . 

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حسان : برنامج للاحتفاء بكل من ساهم في مسيرة فرقة مسرح الطليعة

كما استعرض المخرج  عادل حسان فعاليات الاحتفال واهم العروض المسرحية التي يتم إعادتها خلال العام وكذا برنامج الاحتفاء بكل من ساهم في مسيرة فرقة مسرح الطليعة منها إعادة تقديم  30 عرضا مسرحيا مصورا بعد ترميمهم بالاشتراك مع المركز القومي للمسرح وكذا إنتاج 14 عملا جديد إلى جانب إصدار اجندة بكافة الفعاليات طوال العام . 

يذكر أن ورشة الحكي الاولى بمسرح الطليعة تقدم لها 173 شاب وفتاة وتخرج منها في مراحله النهائية 36 متدرب واستمر التدريب فيها 6 شهور وقام بتقييم المتدربين لجنة مشكلة من مدربي الورشة وهم الفنان محمد عبد الفتاح ، الفنان أحمد مجدي ، الفنان رأفت البيومي ، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي والمخرج عادل حسان .

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بقلم سلوى عثمان

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