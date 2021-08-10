تأميـــن

إنطلاق المؤتمر السنوي الثالث للإتحاد المصري للتأمين والسابع والعشرون للأفرواسيوي الشهر المقبل بشرم الشيخ

برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية
ماهر أبو الفضل 11:03 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 11:03 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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تحتضن مدينة شرم الشيخ، المؤتمر السنوي الثالث للإتحاد المصري لشركات التأمين، والسابع والعشرون للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين والإعادة “FAIR” ، الشهر المقبل، في الفترة من 19 حتي 22 من سبتمبر ، برعاية جريدة “المال” إعلاميًا.

وعنون الإتحادان المصري للتأمين، والأفرواسيوي للتأمين والإعادة “FAIR”، مؤتمريهما اللذان سيعقدان في توقيت واحد ، كتوأمة بالتنسيق فيما بينهما بـ”الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين : فرص ما بعد كوفيد -19 “، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

التوأمة بين الإتحادان المصري والأفرواسيوي للتأمين والإعادة، والذي يترجمه مؤتمرهما، يأتي ضمن جولة جديدة من التنسيق ودعم الجهود على المستويىن الاقليمى والعالمى للإرتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين.

يوسف فاسي، رئيس الاتحاد الأفرو اسيوي للتأمين وإعادة التأمين ، قال أن أن قائمة الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر في أيامه الثلاثة ، تتضمن “الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين” ، بالإضافة الي “إستراتيجيات الاستدامة والشمول المالى : منظور صناعة التأمين”.

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ومن بين موضوعات المؤتمر ” دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمى في صياغة مستقبل صناعة التأمين” ، علاوة علي ملفًا مرتبطًا بـ” التميز في تطوير نماذج الاعمال : التحديات والحلول ” ، وأخيرًا ” قدرة صناعة التأمين على مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19″.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من ألف مُشارك من جميع أنحاء العالم ، يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين ، وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الافرو اسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.

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من جهته أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، أن المؤتمر يسعي لإبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي واجهت صناعة التأمين بسبب وباء كوفيد – 19 ، والتغلب عليها والدروس المستفادة منها ، ورؤية صناعة التأمين لحقبة ما بعد كوفيد -19.

و يعد المؤتمر فتحًا لنافذة التواصل بين سوق التأمين المصرية، وأسواق التأمين الأقليمية والعالمية ، وفتح فرص جديدة من نوعها من اجل مساندة وتعزيز صناعة التأمين في مصر لضمان نجاحها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين.

ويمثل المؤتمر فرصة للمشاركين بمستوياته المختلفة سواء المحلية أو العربية أو العالمية، للتعرف على الأفاق المستقبلية للتأمين على مستوى صناعة التأمين العالمية.

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وسيشهد المؤتمر هذا العام حضور الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الاثار السابق ، كضيف شرف.

تكمن أهمية عقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ تأكيدًا على أن مصر لازالت مقصدًاً سياحيًاً جاذباًً لعقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات ذات الطبيعة الدولية بصناعة التأمين ومسئولى الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الاعلام المحلية والعالمية .

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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