إنشاء 4 مناطق استثمارية فى السويس والأقصر

المال - خاصعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إ

المال – خاص

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى العميد خالد محمد عارف، ومحمد الأتربى، ومحمد عبد العزيز، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وأكدت الوزيرة أهمية العمل سريعًا على تطوير المناطق الاستثمارية وتحسين كل المرافق فيها لتكون مناسبة لجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تتحرك لإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في المحافظات مع وجود كل المرافق المناسبة لجذب المستثمرين للاستثمار في مختلف مناطق الجمهورية.

ووافق مجلس الإدارة، على إنشاء منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 744 فداناً على الطريق الدائرى بنطاق حى عتاقة، بمحافظة السويس، وتشمل المنطقة على صناعات غذائية وورقية وإلكترونية ومواد البناء وخشبية ومناطق خدمات ومعارض، في ظل توافر الأيدي العاملة المدربة، والعديد من الموارد الطبيعية في المحافظة مثل الحجر الجيري والفحم، وتغطية مياه الشرب والصرف الصحى لمعظم المحافظة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء منطقتين استثماريتين متخصصين في مجال الإنتاج الداجني على مساحة 650 فدانا بمركز إسنا و500 فدان بطريق الرزيقات بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، في ظل ما تتميز به المحافظة من إنتاج اللحوم البيضاء، حيث يبلغ إجمالي إنتاجها نحو 27.5 ألف طن سنويًا، ووجود مجزر واحد للدواجن بالمحافظة، واتساق المشروع مع أهداف إقامة المناطق الاستثمارية.

وبحث المجلس، إنشاء منطقة استثمارية متخصصة في مجال الاستصلاح الزراعي والأنشطة المكملة له على مساحة 4000 فدان بطريق الرزيقات بمركز أرمنت بالأقصر، ووافق على إقامتها في ظل ما تتميز به المحافظة من مساحات زراعية جيدة وتنتج عددا من المحاصيل المهمة مثل القصب والقمح والذرة الشامية.