إنشاء 4 معامل بحوث واختبارات بتكلفة 60 مليون جنيه

المال ـ خاص:تخطط هيئة الطاقة المتجددة للانتهاء من إنشاء 4 معامل تابعة لمركز البحوث المملوك للهيئة بنهاية عام 2017 بتكلفة تصل لنحو 60 مليون جنيه، وذلك للكشف على كل الأجهزة التى يتم استخدامها بتمويل من الاتحاد الأوروبى.وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، فى تصريحات لـ«المـال

المال ـ خاص:

تخطط هيئة الطاقة المتجددة للانتهاء من إنشاء 4 معامل تابعة لمركز البحوث المملوك للهيئة بنهاية عام 2017 بتكلفة تصل لنحو 60 مليون جنيه، وذلك للكشف على كل الأجهزة التى يتم استخدامها بتمويل من الاتحاد الأوروبى.

وقال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، فى تصريحات لـ«المـال» إن الهيئة قامت بإنشاء مركز لبحوث واختبارات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وإيطاليا، والذى يقوم بإتمام الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإجراء الاختبارات القياسية؛ لأداء الجودة والتأثيرات البيئية وإصدار شهادات الصلاحية لمعدات الطاقة المتجددة.

وأضاف الخياط أن المركز يضم مجموعة من المعامل الداخلية والخارجية على النحو التالى

معامل اختبارات الطاقة الشمسية الحرارية:

-1 المعامل الخارجية لاختبارات السخانات الشمسية لدرجات الحرارة المنخفضة والمتوسطة، ويجرى حاليا تحديث المعمل، وتم الانتهاء من أعمال التركيبات، وتم تشغيل المعمل خلال الفترة الماضية.

-2 معامل اختبارات الطاقة الشمسية الضوئية: ويضم المعامل الخارجية لاختبارات الخلايا الشمسية “الفوتوفلطية”، بالإضافة إلى المعمل الداخلى لاختبارات الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى معمل المعدات المساندة لمعامل الخلايا الشمسية، ويجرى حاليا الانتهاء من إجراءات التعاقد لتحديث المعمل، ومن المخطط الانتهاء من التركيبات والتشغيل فى نهاية عام 2017.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة المتجددة أنه يتم إنشاء معامل لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، إذ تم الانتهاء من إنشاء معمل اختبار كفاءة الطاقة لغسلات الأطباق خلال مارس الماضى، بالإضافة إلى معمل للثلاجات، وآخر للتكييفات والغسالات، وأخيرا معمل للسخانات الكهربائية.

وأضاف أن الهيئة قامت بالتعاون مع البنك الدولى، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتخصيص منحة لتقديم الدعم الفنى للهيئة، وذلك من خلال تعيين استشارى فى المجالات الآتية تقسيم مساحة فى أرض غرب النيل 9 كم- تركيب أجهزة قياس إشعاع شمسى- تأهيل الكوادر الفنية من الهيئة للعمل فى إعداد ودراسة وطراح مناقصات أعمال التشغيل والصيانة لمشروعات لإنتاج الكهرباء من المركزات الشمسية الحرارية.

وأوضح الخياط أن الهيئة تهتم بشكل كبير بالتدريب خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية أبرزها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مركز تدريب فى هذا المجال.