إنشاء 3 محطات طاقة شمسية بالمتحف الكبير ومطار ومركز مؤتمرات شرم الشيخ

كشف الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، عن تمويل إنشاء 3 محطات طاقة شمسية بواقع واحدة للمتحف المصرى الكبير والأخريين لمطار ومركز مؤتمرات شرم الشيخ.

وأضاف – فى تصريح لـ«المال» على هامش فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ «COP 27» – أن تلك المشروعات تستهدف توطين محطات الطاقة الشمسية فى تلك المنشآت الهامة والحيوية، موضحا أن التمويل موزع بين البرنامج الإنمائى والاتحاد الأوروبى وحكومة اليابان.

وتابع إنه جار العمل على تنفيذ تلك المحطات تمهيدا لافتتاحها قريبا، على أن تصل قدرة محطة مركز المؤتمرات بشرم الشيخ إلى 1 ميجا ومخطط زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البرنامج الإنمائى يعتمد على تكنولوجيا التوسع فى الطاقة المتجددة بأنواعها، إذ أصبحت «الشمسية» أرخص مورد بعدما كان أكبر تحدٍ أمام العالم هو ارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة مع الأنماط الأخرى.

وأوضح أن فكرة إنشاء محطة طاقة شمسية فى المتحف المصرى الكبير تهدف لتعميم تلك التجربة على المتاحف الأخرى، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاق جديد مع مركز تحديث الصناعة والحكومة اليابانية لتوطين وحدات أخرى فى عدد من المصانع والمنشآت الفندقية.

وقال إن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يعمل على مشروع ضخم لحماية الشواطئ فى الدول النامية، وجار تحديد آليات العمل المطلوبة والتى تتطلب تمويلات ضخمة للتكيف مع تغيرات المناخ وحماية الشواطئ من التآكل، مشيرا إلى وجود تعاون مع الحكومة المصرية للتخفيف من أثر التقلبات المناخية على المدن.

وتسعى مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجا عن العام الجارى، بما يعادل %11 عبر عدد من المشروعات الجارى تدشينها، فيما يصل إجمالى قدرة الشبكة القومية لنحو 60 ألف ميجاوات.