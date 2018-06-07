إنشاء 150 خزانًا أرضيًا في مطروح لتخزين مياه الأمطار

معتز محمود



شرعت محافظة مطروح، فى تنفيذ عدة خزانات أرضية للاستفادة من مياة الأمطار، واستخدامها فى زراعة بعض المناطق.



وتسعى محافظة مطروح للانتهاء من إنشاء 250 خزانًا أرضيًا بشرق وغرب مطروح لحصاد مياه الأمطار بتكلفة 30 مليون جنيه لأهميتها الاستراتيجية في الزراعة، وذلك خلال خطة العام المالى الحالى.



ويكمن الهدف من إنشاء هذه الآبار فى الحفاظ على مياه الأمطار لأهميتها الاستراتيجية فى الري والزراعة لأشجار التين والزيتون والمحاصيل الزراعية التى تشتهر بها المحافظة، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية.



وأوضح المهندس محمد محمد عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية للساحل الشمالي الغربي وسيوه بمطروح، أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء عدد من الخزانات فى شرق وغرب مطروح بتكلفة 13.492 مليون جنيه، ويبلغ عددها 150 خزانًا أرضيًا سعة 100 م 2.





ويعد التوسع في إنشاء الآبار الجوفية إحدى أهم الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها، والاستفادة من هذه المياه في استصلاح أراضٍ جديدة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية بمطروح.



وجرت العادة عند بعض بدو صحراء مطروح بناء الخزانات الأرضية في قلب الصحراء المملوءة بمياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة والشرب واحتياجاتهم الأخرى.