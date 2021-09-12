استثمار

إنشاء 1000 محطة محمول بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف

باستثمارات 200 مليون جنيه
عصام عميرة 7:21 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21 7:21 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعكف على إنشاء 1000 محطة محمول فى القرى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، بتكلفة تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى الريف المصرى.

وأضاف وزير الاتصالات، فى تصريح خاص لـ«المال»، أن مشروع محطات المحمول يستغرق عاما واحدا، لتقوية شبكات الإنترنت وهواتف المحمول، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية بالريف المصرى التى تعكف الحكومة على تنفيذها لتحسين حياة المواطنين.

وأوضح الوزير، على هامش مشاركته الأسبوع الماضى فى منتدى مصر للتعاون الدولى، أن الوزارة تعتزم  ضخ 2 مليار دولار استثمارات جديدة لتهيئة وتطوير البنية التكنولوجية على مستوى الجمهورية خلال عامين، لافتا إلى أن معدلات سرعة الإنترنت ارتفعت 7 مرات خلال عامين لتسجل 42.5 ميجا بايت حاليا، وذلك بعد ضخ 2 مليار دولار منذ 2018.

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وقال طلعت إن مخطط الانتقال للعاصمة الإدارية يسير بخطى سريعة تحت شعار حكومة رقمية لا ورقية، لافتا إلى أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى يشمل تطوير مكاتب البريد وتحسين خدمات البنية التحتية.

يذكر أن دور وزارة الاتصالات فى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، يشمل توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من مليون و50 ألف مسكن، و14 ألف مبنى حكومى، فى نطاق ما يقرب من 1400 قرية المدرجة ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى.

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من جانبه، ذكر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تم تنفيذها فى 375 تجمعًا ريفيًّا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 6.38 مليار جنيه، واستفاد منها 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1284 مشروعًا، وفّرت أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لأبناء القرى.

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وأضاف شعراوى أنه تم توفير تمويل 277 مليون جنيه قروضًا ميسّرة وتدريبًا حِرفيًّا، وإنشاء مجمعات صناعية وتأهيل مهنى وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادى ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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