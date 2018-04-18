إنشاء وحدة لمتابعة وتقييم فاقد المنتجات الزراعية

الصاوى أحمدقرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء وحدة متابعة وتقيم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية، يكون مقرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية.وأصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا حمل رقم 451 لسنة 2018، بإنشاء الوحدة برئاسة الدكتور شعبان على سالم مدير م

الصاوى أحمد

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء وحدة متابعة وتقيم الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية، يكون مقرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية.

وأصدر وزير الزراعة قرارا وزاريا حمل رقم 451 لسنة 2018، بإنشاء الوحدة برئاسة الدكتور شعبان على سالم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، والدكتورة داليا عبد الحميد يس- باحث أول بالمعهد مديرا للوحدة.

وتضم الوحدة في هيكلها بحسب القرار كلا من، الدكتورة أمل كامل عيد رمضان والدكتور هشام احمد عبد الرحيم، والدكتورة رانيا نجيب الدرينى، والمهندس محمد صلاح جمعة، من معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

وشدد القرار، على مديرى المعاهد والمعامل المركزية، والقطاعات التابعة للوزارة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لانجاز أعمال هذه الوحدة، بحيث تقوم الوحدة بالتنسيق والتعاون مع كافة المعاهد البحثية والجهات ذات الصلة بتقليل الفاقد والهدر في المنتجات الزراعية، لإنجاز أهدافها.

ومن جهته قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة من اجل تقليل الطاقة والهدر في سلسلة الغذاء، بهدف تحقيق الأمن الغذائي واستدامته، فضلا عن تقليل التأثيرات البيئية على تناقص الموارد الطبيعية، والجوانب الاقتصادية الهامة التي تنتج عن تلك الخطوة.

وأشار البنا، إلى أن ذلك من شأنه أيضا تقوية أداء القطاع الزراعي في مصر من خلال تطوير سلاسل القيمة للغذاء وزيادة كفاءة الأسواق بالمنتجات الأولية والغذائية ذات القيمة المضافة، والمساهمة في تحسين الاقتصاد والكفاءة البيئية لقطاعات الصناعات الغذائية وتعزيز الأسواق بالمنتجات الزراعية وتنمية المجتمعات الريفية في مصر.