إنشاء وحدة رعاية مركزة للحروق و20 جهاز مونيتور بالفيوم العام

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقه محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي مستشفى الفيوم العام القديم.

ووجه وزير الصحة والسكان بتوفير 20 جهاز مونيتور لقسم رعاية الأطفال والحضانات، و36 جهاز تكيف لعنابر المرضى، كما وجه بإنشاء وحدة رعاية مركزة كاملة لقسم الحروق، وجهاز أشعة جديدة، لتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى لما وجده من تدني لهذه الخدمة المقدمة للمرضى.

وتفقد قسم العمليات ووجه بتوفير أساتذة بالأوعية الدموية وآلات جراحية للعظام ومستلزمات طبية وتخدير، كما طلب بإدراج زيادة أسرة الرعاية بالخطة المستقبلية للوزارة.

وتتكون مستشفى الفيوم العام القديم من 398 سريرا، 34 سرير رعاية مركزة، ونسبة الأشغال بالمستشفى حوالى 55% فقط، وتتكون من دور أرضي وثلاثة علوي، حيث إن الأرضي به مبنى للإدارة وقسم للأشعة يحتوى على 2 جهاز أشعة عادية، و2 موجات فوق صوتية وجهاز مقطعية و2 رسم قلب وجهاز ايكو وجهاز دوبلر، و3 جهاز C.arm، وجهاز أشعة رنين مغناطيسى، وقسم للاستقبال والطوارئ، والدور الأول العلوي يشمل بنك للدم ومعمل وأقسام للعمليات والجراحة العامة والمسالك.

كما تشمل المستشفى 55 حضانة للأطفال وقسم لعناية الأطفال وقسم للحروق يتضمن 14 سريرا، ووحدة للغسيل الكلوى بها 45 سلبى للفيروسات، و18 إيجابيا لفيروس “سى”، وأقسام للنساء وصيدلية وعيادة أنف وأذن وحنجرة.