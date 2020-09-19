إنشاء مول تجاري جديد لخدمة الميناء البري ببورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنشاء مول حضاري بجوار ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي. يضم مجمع سينما ومحلات ملابس وخضروات وفاكهة لتلبية مختلف احتياجات المواطنين بالمنطقة.

وأشار المحافظ، خلال جولته بموقع مشروع إنشاء الميناء البري، إلى أنه يجرى حاليا رفع قيمة المنطقة من خلال تطوير شارع البترول والحديقة الدولية، وإنشاء الميناء البري كمجمع مواقف لجميع وسائل النقل البري بين المحافظات.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال تفقده أعمال تطوير ورصف وتوسعة شارع البترول بحي الضواحي، ويعد الشارع من الطرق الداخلية الحيوية ببورسعيد، وحلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي الضواحي والزهور.

وقال إنه جرى رفع كفاءة الشارع وتطويره ليكون المدخل الرئيسي الحضاري لمحافظة بورسعيد ومحور 30 يونيو، بالتزامن مع انشاء مدرسة دولية ومسجد ودارين للمناسبات وكنيسة،

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب،

ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإداري لمجمع المواقف الجديد.

يأتى ذلك انطلاقا من دور المحافظة فى تمهيد والطرق على أعلى مستوى لتسهيل حركة المواطنين والسيارات ،، وللحفاظ على الواجهة الحضارية بمختلف أحياء بورسعيد



