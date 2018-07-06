إنشاء منطقتين صناعيتين بالعاشر بتكلفة 4 مليارات جنيه

محمد ريحانوقع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية -الخميس- عقود إنشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان، مع شركة SDM للتطوير والإدارة، وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 بواقع 2 مليون م2 لكل منطقة.ووقع العقد من ج

محمد ريحان

وقع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية -الخميس- عقود إنشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان، مع شركة SDM للتطوير والإدارة، وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 بواقع 2 مليون م2 لكل منطقة.

ووقع العقد من جانب شركة “إس دي إم”، المهندس أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة بيراميدز المهندس محمد عبد الغنى القماح، بحضور المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية.



وقال عبد الرازق، إن إجمالي الاستثمارات التي ستقوم الشركتين بضخها لتنمية المنطقتين تصل إلى 4 مليارات جنيه، كاشفًا عن أن المشروعات الصناعية المتوقع جذبها داخل المنطقتين تتخطى استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه بعد اكتمالها، وتوفر ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل، موضحًا أن المنطقتين مخطط أن تقام عليهما صناعات متنوعة الأنشطة.

وقال إن توقيع تلك العقود يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية لإتاحة الأراضي الصناعية المرافقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من الأراضي، انطلاقًا من إستراتيجية الوزارة لطرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة لرجال الصناعة حتى عام 2020، وطرحت 8 ملايين متر مربع أراضي صناعية بنظام المطور الصناعي سبتمبر الماضي بواقع 4 ملايين متر بمدينة السادات والتي تم تخصيصها مارس الماضي، فضلاً عن 4 ملايين متر بمدينة العاشر من رمضان والتى تم توقيع عقود تخصيصها.



وذلك فى ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين الصناعيين على طلب أراض صناعية بالمدينتين كاثنين من أكبر المدن الصناعية والأكثر إقبالاً من الصناع لإقامة مشروعات.

وأكد أن العقود التي تم توقيعها تعكس إصرار مثل تلك الشركات المحلية العملاقة على القيام بدورها الوطني في المساهمة في بناء اقتصاد البلاد من خلال مساندة جهود الدولة في توفير أراض صناعية مرفقة، والذي طالما كان أكبر التحديات التى تواجه الصناعة المحلية.. و يجعل القطاع الخاص بمثابة الذراع الرئيسي لتنفيذ خطط الدولة في الإصلاح الاقتصادى والتنمية، وتعد تأكيدًا على مواصلة نجاحات استثمارات تلك الشركات التى حققتها في مصر.

وأوضح أن الهيئة كانت قد تلقت 7 عروض من شركات لتطوير المنطقتين بمدينة العاشر، وتم الموافقة على عرض الشركتين بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التي قامت الشركات بتقديمها.

وأشار إلى أن عقود الجيل الجديد من مشروع المطور الصناعي شهدت إجراء عددا من التعديلات والتحسينات وهو المشروع الذي بدأت الهيئة أولى مراحله عام 2007 بما يضمن تفعيل دور المطور في إطار من الشفافية وتحقيق المصلحة المتبادلة وخاصة مع توجه الهيئة التدريجي نحو الاعتماد على القطاع الخاص كمطور صناعي لكافة الأراضي مستقبلاً، ليتحمل عوضًا عن الدولة عبء توفير المرافق للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

وكشف عن أن ذلك سيتم في ظل إطار تنظيمي وقانوني محكم يتيح الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق يتم تحديده من قبل الهيئة، وفي إطار جدول زمنىي دقيق.



وأضاف أنه بموجب العقود تلتزم الشركتان بتنفيذ أعمال البنية الأساسية وتسويق وتخصيص الأرض للمستثمر النهائي والخدمات خلال عامين وذلك من خلال إشراف مستمر من الهيئة والتي ستتولى اعتماد العقود بين الشركة والمستثمر النهائي، كما ستساند المطور في تسويق قطع الأراضي الصناعية للإسراع من العملية التنموية للأرض.

ولفت إلى أن المنطقة الجديدة تشتمل على 20% من إجمالي المساحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دعمًا لهذا القطاع الهام، وتشمل هذه المساحة ولأول مرة مجمع وحدات جاهزة للصناعات الصغيرة يقيمها المطور على 10% من إجمالي مساحة كل منطقة.

وأشار إلى أن الهيئة من خلال شركة التنمية الصناعية الجديدة التى تتولى إدارة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ستعتمد على المطور الصناعي في إنشاء المناطق الجديدة موضحا أن استراتيجيتها تعتمد على مركزية الخدمات ووضع حلول مجمعة استغلالاً لتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية من خلال الهيئة، وسيتم عمل وحدات خدمية مجمعة مثل أنظمة حماية مدنية وتقييم إثر بيئي مشتركة مما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين داخل المناطق الصناعية وسرعة إصدار التراخيص، أملاً أن ينتقل فكر مركزية تقديم الخدمات إلى مناطق المطور الصناعي المتجاورة ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم لإقامة مناطق خدمية مشتركة من مستشفيات أو مدارس أو مساجد وغيرها مما يقلل التكلفة ويرفع من جودة تلك الخدمات.

من جانبه، أعرب أحمد صادق السويدي، عن شكره للهيئة على تيسير الإجراءات للشركة ودعمها للقطاع الخاص مؤكدا أن الشركة تنوي إقامة المنطقة الجديدة على أعلى المواصفات العالمية لتكون بمثابة علامة بارزة على مستوى مصر، مؤكداً أنها نظمت كافة الترتيبات لتسويق المنطقة عالمياً لجذب كبرى الشركات للاستثمار بها.



وأكد على دعمه الكامل لتوجه الهيئة نحو مركزية الخدمات داخل المناطق الصناعية واستعداده للتعاون مع مناطق المطور الصناعي المجاورة لعمل مناطق خدمية ولوجيستية مشتركة.