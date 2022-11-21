«إنشاء منطقة حرة للصناعة بالروبيكي».. «مدبولي» يجتمع بممثلي «فورورد ايجيبت» منتجي كُرة كأس العالم 2022

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مع ممثلي شركة “فورورد ايجيبت” للصناعات الرياضية، المُشاركة في تصنيع الكُرة الرسمية لمونديال 2022، بحضور الدكتور جاسر السيد، رئيس مجلس إدارة شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية، واللواء سعد عبد العزيز، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور أحمد النبوي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

في مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لمسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومُمثلي شركة “فورورد ايجيبت” على خطوة تصنيع ذلك المُنتج الرياضي المميز، بالشراكة بينهما، مثمناً أن يتم ذلك بأيدٍ مصرية، كمساهمة للصناعة الوطنية في هذه البطولة الأشهر كروياً في العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا المصنع من الممكن أن يمثل نواة صالحة لإقامة مدينة صناعية متكاملة على أرض مصر للمنتجات الرياضية العالمية، وأعرب عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساندة، لتصبح هذه التجربة قصة نجاح وطنية.

واستعرض الدكتور جاسر السيد، رئيس مجلس إدارة شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية، أبرز مقومات المصنع وقدراته، وأوضح أن الشركة تُشارك في تصنيع حصة محددة من كرة القدم الرسمية لبطولة كأس العالم لعام 2022، إلى جانب مصنعين آخرين باثنتين من دول العالم.

وأضاف أن شركة “أديداس” العالمية اعتمدت مصنع شركة “فورورد إيجيبت”، وقامت بالتعاقد مع الشركة لإنتاج 1500 كرة قدم، بقياسات عالمية، ويعد مصنع الشركة في مصر هو الأول والوحيد المعتمد من شركة “أديداس” العالمية في الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية، أن مصنع الشركة الذي يقع بمدينة الروبيكي، يمثل أحد مراكز توطين الصناعات الوطنية على أرض مصر.

ولفت إلى أنها تقوم بالتصنيع باتفاق شراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث قامت الشركة بجلب التكنولوجيا والماكينات من باكستان، بالتنسيق مع شركة أديداس العالمية، ونقل الخبرة منها، باعتبارها دولة رائدة في مجال تصنيع كرات القدم، وتم اختيار توقيت افتتاح المونديال لبدء الإنتاج الفعلي.

وأضاف الدكتور جاسر السيد، أن مصنع شركة “فورورد إيجيبت” في مدينة الروبيكي يعمل بطاقة إنتاجية تصل لنحو 3.5 مليون كرة قدم سنوياً، وحجم العمالة به 600 عامل، كلهم مصريون، وتم تدريبهم وفق أحدث الأنظمة والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى 3 خبراء أجانب.

ونوّه إلى أن الاتفاق مع شركة “اديداس” العالمية، نص على توطين الصناعة بشكل تام، ليكون 100% من الإنتاج محلياً خلال عام، على أن تقوم شركة “أديداس” بشراء 100% من الإنتاج ليتم تصديره.

وطلب مسئولو الشركة سرعة إنهاء إجراءات طلبهم المقدم بإنشاء منطقة حرة بالروبيكى، خاصة بهذه الصناعات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة مناقشة هذا المطلب، تشجيعاً لهذه الصناعة التى تستهدف التصدير، خاصة مع توجهات الشركة للتوسع فى تصنيع المنتجات الرياضية فى الفترة المقبلة.