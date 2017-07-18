إنشاء مكتب للمصريين فى الخارج بمركز خدمة المستثمرين

المال - خاصعقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في صلاح سالم.واقترحت الوزيرة نبيلة مكرم، إقامة مكتب للمصريين في الخارج في مركز خدمة المستثمرين بوزارة

المال – خاص

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في صلاح سالم.

واقترحت الوزيرة نبيلة مكرم، إقامة مكتب للمصريين في الخارج في مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأوضحت نصر، أن الوزارة هدفها التسيير على الراغبين في الاستثمار في مصر، ومنهم المصريون في الخارج، مشيرة إلى أنها ستقيم مكتبًا للمصريين في الخارج لمركز خدمة المستثمرين، مثلما قررت تخصيص مكتب لسيدات الأعمال.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد نص على وجود ممثلين عن 74 جهة بمركز خدمة المستثمرين، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وهو ما يسهل ويسرع أي إجراءات للمصريين في الخارج، كما نص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية.

وذكرت الوزيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة تعمل على إصدار الكارت القنصلي، والذي يتم استخراجه من القنصليات المصرية في الخارج للمصريين المقيمين خارج مصر من أجل أن يسهل ويسرع لهم أي إجراءات عندما يأتون إلى مصر ومنها الاستثمار والإسكان، مشيرة إلى أن كل المشاركين في مؤتمرات مصر تستطيع سواء الذي عقد لعلماء مصر في الخارج ومصر تستطيع بالتاء المربوطة، جاءت نتائجها برغبتهم في الاستثمار في مصر.

وبحث الجانبان، إجراءات التسهيل على المصريين في الخارج، عبر إجراءات تأسيس الشركات أون لاين لهم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، وكيفية إشراك المصريين في الخارج في البورصة المصرية، وإقامة دورات تدريبية للشباب المعرض للهجرة غير الشرعية بالمحافظات.

واتفق الجانبان على الربط بين موقعي الوزارتين في إطار الربط بين الحكومة، والإعلان عن الخدمات المشتركة التي تقدمها وزارتا “الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة”، للمصريين في الخارج، وأن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار “المصريين في الخارج” في الضمانات والحوافز التي نص عليها القانون، والقيام بحملة ترويجية في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في مصر.

وعقب الاجتماع، قامت وزيرتا الهجرة والاستثمار والتعاون الدولي بجولة في مركز خدمة المستثمرين، لمتابعة أعمال التطوير في المركز وخطوات التوسع فيه، وتخصيص مكان للمصريين في الخارج في المركز، وأوضحت الوزيرة نبيلة مكرم أنه يتضمن مكانًا مخصصًا لاستخراج جوازات السفر والشهر العقاري وتراخيص تأسيس الشركات.