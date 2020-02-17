إنشاء مصنع للبطاريات داخل «270 الحربى» بـ110 ملايين جنيه

المصنع يقع على مساحة 4000 متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 120 ألف بطارية سنوياً

ضخت وزارة الإنتاج الحربى استثمارات تقدر بنحو 110 ملايين جنيه لإنشاء مصنع للبطاريات بشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270)، بحسب تصريحات الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

محمد العصار: يقع على مساحة 4000 متر مربع.. وتصل طاقته الإنتاجية إلى 120 ألف بطارية سنوياً

وأوضح العصار، على هامش افتتاح الرئيس السيسى اليوم الإثنين مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300)، أن المصنع يقع على مساحة 4000 متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 120 ألف بطارية سنوياً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح اليوم الإثنين مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدانا، والذى يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة (صغيرة، متوسطة، ثقيلة)، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).

وتفقد اللودر Long life LD900 إنتاج شركة IMUT وبالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي ومركبة القتال المدرعة المصرية سينا (200) إنتاج مصنع 200 الحربي.