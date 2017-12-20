إنشاء مصنع جديد لتعبئة المياه بتكلفة 17 مليون جنيه في سيوة

المال ـ خاصوقعت شركة أكوا فيست سيوة لتعبئة المياه، مع محافظة مطروح، عقد مشروعها الجديد لتعبئة مياه الشرب بواحة سيوة.قال أمير أسعد، مدير شركة أكوا فيست سيوة لتعبئة المياه، وأحد ملاكها، إن الأرض التى تعاقدت عليها الشركة مع محافظة مطرح تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع.أضاف فى تصريح لـ«المال&ra

المال ـ خاص

وقعت شركة أكوا فيست سيوة لتعبئة المياه، مع محافظة مطروح، عقد مشروعها الجديد لتعبئة مياه الشرب بواحة سيوة.

قال أمير أسعد، مدير شركة أكوا فيست سيوة لتعبئة المياه، وأحد ملاكها، إن الأرض التى تعاقدت عليها الشركة مع محافظة مطرح تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة اشترت الأرض من المحافظة بسعر 150 جنيه للمتر، وتكلفة إجمالية بين 1.55 – 1.6 مليون جنيه.

كشف أسعد عن أن المعدات التى تركب فى المصنع تبلغ تكلفتها الاستثمارية قرابة 17 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال إنشاء وتركيب المعدات للمصنع فى خلال 6 أشهر.

أوضح أن الطاقة الإنتاجية للخط الواحد تبلغ 6 آلاف زجاجة مياه / الساعة، لافتاً إلى أن المصنع يتكون من خطى إنتاج، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلهما معاً .

أشار إلى أن الشركة تقوم بتعبئة المياه من بئر جوفية، تتبع وزارة الصحة، التى قامت محافظة مطروح بإنشاءه.

كشف عن أن الشركة تتفاوض على مشروع آخر لكن فى محافظة جنوب سيناء، من المقرر إقامته فى مدينة الطور، رافضاً الإفصاح عن تفاصيله.

أشار إلى أن مشروع تعبئة المياه فى سيوة يجرى التفاوض عليه منذ 4 أعوام، ورأسماله يصل إلى 30 مليون جنيه.