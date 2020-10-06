إنشاء مستشفى 6 أكتوبر المركزي بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه

المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة تقدر بحوالي 1.9 مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى وجود تكييف مركزي بالمستشفى.

قال الدكتور عمرو جمال، مدير مستشفى 6 أكتوبر المركزي، إن المستشفى يعد من المنشآت التي كانت حلمًا وتحقَّق، اليوم، تزامنًا مع العيد القومي لمدينة 6 أكتوبر بتكلفة تقدر بحوالي 12 مليون جنيه.

وأضاف جمال، خلال تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة تقدر بحوالي 1.9 مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى وجود تكييف مركزي بالمستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى يخدم حوالي 6 ملايين مواطن، منهم 3 ملايين مواطن من أهالي المدينة، والـ3 ملايين مواطن الآخرون من العمالة الموجودة داخل مدينة 6 أكتوبر.

وأفاد جمال بأن المستشفى تم تطويره حيث تم تطوير قسم العناية المركزة أطفال بزيادة 5 أَسرّة، بالإضافة إلى تطوير قسم الكلى للأطفال والكبار.

وتابع أنه تم تطوير قسم العناية المركزة للكبار إلى 16 سريرًا، بدلًا من 9 أَسرّة، لافتًا إلى أن المستشفى يخدم جميع المرضى مجانًا، حيث يتم علاج مرضى التأمين الصحي وكذلك العلاج على نفقة الدولة.

كان المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، قد افتتح، صباح اليوم، مستشفى 6 أكتوبر المركزي، يرافقه المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وعدد من القيادات التنفيذية بجهاز المدينة.