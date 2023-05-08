إنشاء مركز دولي في الإمارات .. خيار «كوين بيس جلوبال» هربا من «تضييق» أمريكي

تدرس بورصة العملات المشفرة “كوين بيس جلوبال” إنشاء مركز دولي في الإمارات العربية المتحدة، يخدم عملياتها في الأسواق العالمية، في ظل خلافها مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبرج.

قال براين أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لـ”كوين بيس جلوبال” في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج”: “نبحث عن موطن لإنشاء مركز دولي قادر على تلبية احتياجات قائمة طويلة من الدول حول العالم”.

وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي، يسمح لـ”كوين بيس” بالتوسع، وخدمة الأسواق في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.

إنشاء مركز دولي في الإمارات

أثناء مشاركته في حلقة نقاش خلال “قمة دبي للتكنولوجيا المالية” لعام 2023، قال أرمسترونج إن الإمارات تُعتبر دولة رائدة في قطاع التشفير على مستوى المنطقة، وبالتالي، يمكن أن تكون مركزاً دولياً محتملاً.

قالت الشركة في مدونة لها، إن هذه المنطقة هي بمثابة “جسر استراتيجي” بين منطقتي آسيا وأوروبا اللتين تركز عليهما حالياً.

كان أرمسترونج صريحاً في حديثه عن عدم وضوح اللوائح التنظيمية الأمريكية الخاصة بقطاع التشفير، وهو ما دفع الشركة إلى تصعيد لهجتها بشأن احتمال نقل مقرها خارج الولايات المتحدة.

مع ذلك، قال أرمسترونج يوم الإثنين، إن “كوين بيس” لن تغادر الولايات المتحدة التي تُعتبر سوقاً مهمة بالنسبة إلى الشركة.

نهج أكثر تقدما

أشار أرمسترونج إلى تقدّم الجهات التنظيمية في الإمارات على نظيراتها في الولايات المتحدة، وقال: “أود القول إن نهج الإمارات يعكس تفكيراً متقدماً، أكثر منه في الولايات المتحدة”.

تباطؤ السوق، والبيئة التنظيمية الصعبة في الولايات المتحدة، دفعا “كوين بيس” إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20% في يناير. وما زالت الشركة تواجه المزيد من حالة عدم اليقين، بعد تلقيها إشعاراً من “لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” في مارس، يهدد بمقاضاتها بسبب عدد من الخدمات التي تقدمها.

دفعت سلسلة من التحقيقات في قطاع التشفير في الولايات المتحدة، الشركات إلى التطلع نحو المراكز المالية في الخارج، حيث تزداد جاذبية الأماكن مثل دبي وسنغافورة وهونج كونج لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع التشفير. وقد أطلقت “كوين بيس” مؤخراً بورصة دولية للمشتقات، بترخيص من جزيرة برمودا.