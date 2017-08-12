إنشاء محطة حاويات فى سفاجا بتكلفة 400 مليون دولار

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم عقد اجتماع بين اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر واللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بديوان عام المحافظة بحضور المهندس جمال غانم ممثل جهاز تنمية الصناعات لمناقشة مشروع انشاء محطة حاويات على

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم عقد اجتماع بين اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر واللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر بديوان عام المحافظة بحضور المهندس جمال غانم ممثل جهاز تنمية الصناعات لمناقشة مشروع انشاء محطة حاويات على مساحة 500 الف متر مربع جنوب رصيف أبو طرطور بتكلفة 400 مليون دولار.

حيث اكد عبدالله ضرورة الاستفادة من جميع الاراضى وتخصيصها لصالح المشروع وتخصيص مساحات بديلة للجهاز التنفيذى بوزارة الصناعة والتجارة.

وأشار اللواء مهندس هشام ابو سنه إلى أنه سيتم انشاء المحطة طبقا لاحدث المواصفات العالمية وسيتم تزويدها بأوناش حديثة وتجهيز ساحات تخزين وأرصفة لاستقبال سفن الحاويات الحديثة لخدمة جميع المشروعات التنموية بجنوب الوادى ومشروعات المنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبى.

من ناحية اخرى اكد عبد الله أنه تم التنسيق مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل لاعادة تأهيل خط السكة الحديد سفاجا / قنا وربطه بجميع محاور التنمية وذلك ضمن اعمال التطوير الخاصة بمنطقة المثلث الذهبى لخدمة عملية نقل البضائع والحاويات من ميناء سفاجا ومحطة الحاويات الجديدة الى جنوب الوادى وربطها بشبكة سكك حديد مصر للمحافظة على شبكة الطرق القومية.

يأتى ذلك فى اطار خطة الحكومة للنهوض بقطاع النقل البحرى والموانئ المصرية والارتقاء وتنوع خدمات الموانى لاستيعاب زيادة التجارة العالمية وتوفير خدمات ومنافذ للمناطق الصناعية الحديثة الجارى انشاؤها بمنطقة المثلث الذهبى والربط بين كل وسائل النقل خاصة بعد انشاء شبكة الطرق الرئيسية وإعادة تأهيل البنية التحتية.