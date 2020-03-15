إنشاء محطة «بيوجاز» بـ حديقة الحيوان لتحويل المخلفات إلى سماد عضوى

مخلفات ماشيتين تنتج ما يقرب من 3 أنابيب غاز فى الشهر، الأمر الذى يكفى احتياجات الفلاح المنزلية من الوقود

اتفقت مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة مع إدارة حديقة الحيوان ، على إنشاء محطة بيوجاز لاستغلال وتدوير المخلفات الحيوانية بالحديقة بتكلفة 500 ألف جنيه، وبقدرة 100 متر مكعب، لإنتاج الغاز والسماد العضوى عالى الجودة.

قال على أبو سنة رئيس المؤسسة، إن مدة تنفيذ المحطة 3 أشهر، ضمن مخطط استغلال المخلفات والاستفادة منها بشكل اقتصادى يعود على حديقة الحيوان بالنفع، لافتا إلى أنه بصدد إبرام العقد النهائى للبدء فى التنفيذ الفعلي.

يذكر أن البيوجازعبارة عن غاز ليس له لون أو رائحة، ودرجة كثافته أقل من الهواء، ويعتمد عليه فى مجالات مختلفة، منها الطهى، والإضاءة، والتدفئة، وتشغيل المحركات، وماكينات رى الأراضى الزراعية ومولدات الكهرباء، طبقًا لتصميمات معينة عند توصيلها للمستخدمين.

أضاف أبوسنة لـ«المال»، أنه تم توفير مليون دولار لتنفيذ مشروعات بيوجاز صغيرة بالقرى الريفية، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المبادرة ساهمت فى انتشار وحدات البيوجاز فى الريف المصرى والقري، ويتم إنشاء 60 وحدة فى قرى محافظة المنيا حتى الآن.

أوضح أن مخلفات ماشيتين تنتج ما يقرب من 3 أنابيب غاز فى الشهر، الأمر الذى يكفى احتياجات الفلاح المنزلية من الوقود، فضلًا عن السماد المنتج من تلك الوحدات الذى ينتج بجودة عالية، وخال من الفطريات مقارنة باستخدام الروث مباشرة كسماد.

وقعت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، بروتوكول تعاون مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإثنين الماضي، بهدف إدماج البعد البيئى فى العمل المجتمعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير تمويلات ميسرة للفلاح بالقرى الفقيرة لإنشاء وحدات البيوجاز المنزلية.

قالت وزيرة البيئة إن البروتوكول يستهدف التعاون مع وزارة التضامن للوصول إلى القرى وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة، منها مشروع البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية، وتوصيل رسائل توعية للمواطنين بالقرى والأقاليم.

ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة توفر برنامج تمويلى ميسر للمشروعات الصديقة للبيئة فى القرى ومنها تدوير المخلفات الزراعية، وإنشاء وحدات البيوجاز والاعتماد على الدعم الفنى الذى توفره وزارة البيئة.