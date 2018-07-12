إنشاء مجمعين استهلاكيين بتكلفة مليونى جنيه بأسوان

المال- خاص:تفتتح الشركة المصرية لتسويق الأسماك مجمعين استهلاكيين جديدين فى أسوان الشهر المقبل بحضور المحافظ، وفقا لحسام العربى، مدير التموين والتجارة الداخلية فى أسوان.وتتبع المصرية للأسماك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.وقال العربى إن المجمعين سيقام

المال- خاص:



تفتتح الشركة المصرية لتسويق الأسماك مجمعين استهلاكيين جديدين فى أسوان الشهر المقبل بحضور المحافظ، وفقا لحسام العربى، مدير التموين والتجارة الداخلية فى أسوان.

وتتبع المصرية للأسماك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال العربى إن المجمعين سيقامان على مساحة 1200 متر مربع، والتكلفة الإجمالية تتخطى 2 مليون جنيه، وبذلك يصل عدد المجمعات الاستهلاكية فى محافظة أسوان إلى 26 مجمعا.

وأوضح العربى أن المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجارى تم تسلمها بالكامل، ويتم صرفها لعدد 1.4 مليون مواطن مقيدين على 350 ألف بطاقة تموينية، وذلك من خلال 1560 بقالا تموينيا، و41 فرعا تابعا لـ«جمعيتي»، بالإضافة إلى 24 مجمعا استهلاكيا على مستوى محافظة أسوان.

وأشار إلى وجود استقرار فى جميع السلع التموينية، موضحا أن هناك رصيدا احتياطيا يكفى لشهر ونصف الشهر فى مقررات «السكرـ الزيت ـ الأرز ـ المكرونة »، بالإضافة إلى استقرار فى المواد البترولية باحتياطى إستراتيجى 3 أشهر.

وتابع العربى أنه يتم صرف نحو 10 آلاف طن دقيق مدعم، وذلك لعدد مليون فرد مقيد على باقات الخبز المدعم، من عدد 2000 مستودع دقيق، حيث يحصل الفرد الواحد على 10 كيلو دقيق، بينما يتم إنتاج خبز بلدى مدعم لعدد 400 ألف فرد آخر، وذلك من خلال 612 مخبزًا.