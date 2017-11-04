إنشاء مجلس أمناء شركات البترول لتنمية محافظة السويس

بدور إبراهيمأعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن إنشاء مجلس أمناء من شركات البترول، لدعم خطة تنمية محافظة السويس، وفق متطلبات الجماهير بالمدينة لتنميتها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع خلال أسبوعين، بمشاركة وزير البترول، ووزير القوى العاملة، والمحافظ.جاء ذلك خلال اجتماع وزير ا

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن إنشاء مجلس أمناء من شركات البترول، لدعم خطة تنمية محافظة السويس، وفق متطلبات الجماهير بالمدينة لتنميتها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع خلال أسبوعين، بمشاركة وزير البترول، ووزير القوى العاملة، والمحافظ.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، مع المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، لاستعرض سبل تطوير المحافظة بحضور محافظ السويس.

وأشار الوزير، إلى عقد اجتماع موسع خلال أسبوعين، سيشارك فيه وزير البترول ووزير القوى العاملة ومحافظ السويس، مع تكليف المهندس نبيل فهمى، رئيس اللجنة الجغرافية للتنسيق مع 12 شركة بترول بالمحافظة، لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة.

وقال الشريف: “إن محافظة السويس من المحافظات التى تعد نموذجًا للعطاء والتحدى، ونحن نريد صناعة السويس التى نحلم بها جميعًا، ولابد من تحديد الأهداف التى نريدها كى نعمل على تحقيقها بالشكل الذي نريده”.

وأضاف الشريف: “نريد جعل محافظة السويس أفضل محافظة في الشرق، مطالبًا بوضع جدول زمني محدد للقضاء على المشاكل التى يعانى منها مواطنو السويس، وعرض أنشطة المحافظة بشكل مباشر وعلنى للمواطنين”.

ونوه إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف المحافظين بإنهاء المشاكل العاجلة للوحدات الصحية بالمحافظات.