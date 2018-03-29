إنشاء مؤسسة للتنمية والتبرعات أبرز قرارات عمومية المصرية للاتصالات‎

محمود جمال علمت " المال " أن الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات انعقدت صباح اليوم الخميس وانتهت بالموافقة على قرار إنشاء المؤسسة المصرية لتنمية المجتمع. كما أسفرت الجمعية أيضا عن اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى…

محمود جمال

علمت ” المال ” أن الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات انعقدت صباح اليوم الخميس وانتهت بالموافقة على قرار إنشاء المؤسسة المصرية لتنمية المجتمع.

كما أسفرت الجمعية أيضا عن اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017، فضلا عن اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة نفسها.

بالإضافة إلى الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال العام المالى 2018 فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع، علاوة على الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالى الماضى.