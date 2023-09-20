إنشاء فندق بيئى بمحمية أبو جالوم باستثمارات 60 مليون جنيه

كشفت مصادر بوزارة البيئة عن إنشاء فندق مستدام على شواطئ محمية أبو جالوم بجنوب سيناء بهدف تنشيط السياحة البيئية ضمن مخطط تطوير المحميات، ونمو عوائدها مع الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش إطلاق وزارة البيئة أول منصة للاستثمار البيئى والمناخى بالعاصمة الادارية مؤخرا أن استثمارات الفندق بلغت نحو 60 مليون جنيه، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة.

وتوقعت أن يحقق الفندق عوائد سريعة بعد إجراء عدة دراسات ترويجية له، مشيرة إلى أنه سيتم ضخ 18 مليون نفقات تشغيلية فى العام الأول .

وأكدت أنه تم تنفيذ تصميم للمناظر الطبيعية وإنشاء أنشطة مختلفة به على مستوى الفنادق العالمية الصديقة للبيئة.

وتابعت أن الوزارة تتبنى مخططًا شاملًا لنمو الاستثمار فى مجال السياحة البيئية، بجانب توفير البنية التحتية بالمحميات الطبيعية لزيادة معدلات الزيارات على المستويين المحلى والعالمي،و تطوير 13 مركزاً للزوار فى 13 محمية.

وذكرت أن حجم القطاع السياحى يسهم بشكل رئيسى فى الاقتصاد القومي، و يدر دخل يصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن الوزارة تدرس اتساع قاعدة طرح مشروعات جديدة لإنشاء فنادق بيئية على مستوى 13 محمية طبيعية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزها ومنها محمية «رأس محمد»، و«نبق»، و«وادى الريان»، و«وادى الجمال»، و«وادى دجلة»، و« سيوه».

وتابعت المصادر أن وزارة البيئة تدير ما يقرب من 30 محمية .

وأوضحت أن هناك فرصاً استثمارية داخل المحميات جارى الإعداد لترويجها ستحقق عدة نتائج منها الربحية فضلًا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وكشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على هامش منتدى الاستثمار المناخى والبيئى عن نمو إيرادات المحميات الطبيعية من 20 مليون فى عام 2018 إلى 280 مليون جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة نسبتها %1300، كما تم زيادة الأنشطة داخل المحميات من 15 إلى 125.

وكان تقرير بيئى حديث أكد أن تنشيط السياحة البيئية يخلق 10 آلاف فرصة عمل سنوياً داخل المحميات الطبيعية، وفق استراتيجية الوزارة التى تهدف الى صون واستدامة وتقاسم المنافع و الثروات الطبيعية، وزيادة الدخل الوطني، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن داخل وخارج المحميات الطبيعية.