إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في العقارات الفاخرة جنوب شرق آسيا

برغم الضربة التي تعرضت لها العقارات العالمية في العام الماضي بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، يعتزم رجل أعمال تايلاندي الاستثمار في العقارات الفاخرة في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة بلومبرج.

ويتعاون أحد أفراد أغنى عائلة في تايلاند مع مدير أصول في هونج كونج للاستثمار في العقارات الفاخرة في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة بلومبرج.

يقود تشاتشفال جيارفانون ، وهو أحد أفراد عائلة الملياردير التي تمتلك مجموعة تشارون بوكفاند جروب ، مجموعة من المستثمرين في صندوق سي إم أ جي فندز الذي تديره شركة ووندر كابتل جروب.

الاستثمار في العقارات الفاخرة

وهم يستهدفون بالتعاون مع وكالة العقارات التايلاندية ( IFCG) العقارات الراقية في المنطقة، مع خطط لجمع ما يصل إلى 100 مليون دولار، وفقًا لجيجي تشان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ووندر كابتل.

وقال تشان في بيان: “نعتقد حقًا أن سوق جنوب شرق آسيا يعد أحد أكثر الفرص الواعدة للمستثمرين العالميين”.

سيكون أول استثمار لشركة سي إم أ جي هو أطول مبنى في كمبوديا يحمل اسم “ميسونج”. ستكون شركة سي إم أ جي مساهمًا رئيسيًا في البرج متعدد الاستخدامات المكون من 71 طابقًا، وهو مشروع تابع لذراع التطوير لشركة ووندر كابتل والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2025.

تعرضت العقارات العالمية لضربة قوية خلال العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى إبقاء أبراج المكاتب فارغة وإبعاد المشترين الجدد. لكن تشاتشافال، الذي يملك أيضًا مجلة فورتشن، يرى أن الصندوق الجديد يمثل فرصة طويلة الأجل في سوق يعرفها.

وقال تشاتشافال في مقابلة على زووم: “مهما كان سعر الفائدة، فإن الطلب على العقارات الراقية سيكون موجودًا دائمًا”.

وتابع:”إن السوق الراقية لا تهدف فقط إلى توفير احتياجات السوق المحلية، ولكن أيضًا العملاء الدوليين، لذلك أنا متفائل جدًا بشأن العقارات الفاخرة في جنوب شرق آسيا.”